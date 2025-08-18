ФИФА има намера да го прошири форматот на Светското клупско првенство

ФИФА размислува за промена на форматот на Светското клупско првенство, објавува „Гардијан“.

Според британскиот медиум, Светската фудбалска асоцијација планира да го одржува турнирот на секои две години од 2029 година и да го прошири бројот на учесници од 32 на 48 екипи.

Предвидено е повеќе од два клуба од една земја да можат да учествуваат на Светското клупско првенство.

Исто така, за да не се преоптовари меѓународниот календар, планирано е да се откажат пријателските натпревари на националните тимови и јулските турнири на националните тимови.

Во финалето на Светското клупско првенство 2025 година, Челзи го победи ПСЖ со 3:0. Турнирот се одржа во Соединетите Американски Држави.