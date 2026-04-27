ФЕД под лупа: Одлуката за каматните стапки и перформансите на технолошките гиганти во фокусот на пазарот

Оваа недела носи клучни настани за глобалните финансиски пазари, предводени од состанокот на Федералните резерви и објавувањето на деловните резултати на најголемите технолошки компании. Инвеститорите внимателно ги следат сигналите за идното движење на каматните стапки, како и влијанието на геополитичките тензии врз економијата.

Претседателот на Федералните резерви, Џером Пауел и други членови на Федералниот комитет за отворен пазар се состануваат оваа недела, и иако секогаш е внимателно следен, овој пат состанокот ќе донесе значајни информации за глобалниот пазар. Овој состанок е особено интересен за инвеститорите кои сакаат да видат како централната банка го проценува влијанието на американско-иранскиот конфликт врз економијата. Дополнителни индиции ќе дојдат преку финансиски извештаи, при што големите технолошки гиганти ќе бидат во центарот на вниманието.

Федералниот комитет за операции на отворен пазар планира прво да одржи сослушувања зад затворени врати, а потоа да објави одлука за каматните стапки во среда, по што ќе следи прес-конференција. Повеќето очекуваат референтната каматна стапка да остане помеѓу 3,5% и 3,75%, каде што е од јануари. Сепак, некои се надеваат на намалување на стапката подоцна во годината.

Референтната каматна стапка влијае на каматата за кредитни картички, автомобилски кредити и станбени кредити. Пониските стапки ги зголемуваат трошоците и вработеноста, што е доволно забавено за да ги загрижи некои претставници на Федералните резерви. Сепак, пониските стапки може дополнително да ја поттикнат инфлацијата, која војната веќе ја влошува.

Во меѓувреме, доаѓаат резултатите од „Величествените седум“ технолошки компании. „Алфабет“, „Амазон“, „Мета“ и „Мајкрософт“ ќе ги објават резултатите во среда, а „Епл“ ќе ги следи во четврток. Ова се некои од најголемите компании во светот, чии резултати и прогнози можат значително да влијаат на пазарите. Некои аналитичари се оптимисти во врска со инвестициите во инфраструктурата за вештачка интелигенција, но постојат прашања за тоа кога компаниите ќе почнат да остваруваат поврат на тие инвестиции.

Технолошкиот сектор ги надмина другите од почетокот на конфликтот, а инвеститорите ги прифатија компаниите во областа на вештачката интелигенција, игнорирајќи го ризикот од долгорочен конфликт. Тој тренд се прошири и на компаниите за складирање податоци, кои го поддржуваат развојот на инфраструктурата за вештачка интелигенција и исто така објавуваат резултати оваа недела.

Берзанските индекси Насдак и СиП 500 ја забележаа својата четврта последователна недела на раст, додека Дау Џонс забележа мал пад. Неделата беше обележана со претежно позитивно тргување во петокот, кога СиП 500 порасна за 1,6%, технолошките акции се зголемија, цените на нафтата паднаа, а „Интел“ го достигна највисокото ниво од 2000 година.