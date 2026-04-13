Европските берзи паднаа

На европските берзи цените на акциите паднаа бидејќи, по неуспешните мировни преговори меѓу САД и Иран, пазарите повторно се несигурни.

Индексот STOXX 600 на водечките европски акции беше за 0,7 проценти понизок во 9:30 часот наутро, губејќи дел од добивките од минатата недела.

Утрово, лондонскиот индекс FTSE падна за 0,43 проценти, на 10.556 поени, додека франкфуртскиот DAX падна за 0,94 проценти, на 23.580 поени, а парискиот CAC падна за 0,88 проценти, на 8.186 поени.

Crobex падна и на Загрепската берза, а тргувањето е претпазливо, како што е случајот и на светските пазари. Околу 10:30 часот, индексот Crobex падна за 0,18 проценти, на 3.900 поени, додека Crobex10 падна за 0,19 проценти, на 2.490 поени.

Со тоа, индексите изгубија дел од добивките од минатата недела, кога пораснаа за повеќе од 1,6 проценти, објавува Хина. До 10:30 часот, редовниот промет на акциите изнесуваше околу 250.000 евра, објавува Financije.hr.