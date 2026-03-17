Европски скандал! Над милион автомобили имаат лажни регистрации

Франција е во средината на еден од најголемите административни скандали во историјата на нејзиниот автомобилски сектор. Според извештајот на државниот орган за ревизија, Cour des comptes, дури милион возила би можеле да бидат регистрирани на сомнителен или целосно нелегален начин.

Истрагата покажа дека недоволниот надзор на дигиталниот систем за регистрација на возила отворил пат за криминални мрежи, кои регистрирале автомобили преку лажни компании, избегнувале плаќање казни, а во некои случаи го криеле потеклото на украдените возила.

Коренот на проблемот датира од 2017 година, кога Франција одлучи делумно да го приватизира системот за регистрација на возила. Намерата беше да се забрзаат процедурите и да се олесни администрацијата, па затоа на продавачите на автомобили и овластените посредници им беше даден директен пристап до државната база на податоци SIV – Système d’Immatriculation des Véhicules.

На хартија, системот требаше да работи едноставно: Овластените оператори мораа да го проверат идентитетот на сопственикот и целата потребна документација пред да регистрираат возило. Но, во реалноста, моделот се покажа како премногу зависен од саморегулација, без доволно силни механизми за верификација.

Ревизорите открија дека криминалните групи ги искористиле слабостите во системот и поставиле околу 300 лажни компании кои добиле пристап до базата на податоци за регистрација. Десетици, ако не и стотици, илјадници возила потоа биле регистрирани преку такви канали. Ова создало еден вид „фантомски регистрации“, благодарение на кои автомобилите можеле легално да се возат, иако вистинскиот сопственик бил речиси невозможно да се идентификува.

Последиците се огромни. Се проценува дека француската држава изгубила повеќе од 550 милиони евра помеѓу 2022 и 2024 година поради неплатени казни и такси поврзани со регистрацијата. Но, финансиската штета е само дел од поширокиот проблем.

Кога полицијата или осигурителите се обидуваат да утврдат кој е вистинскиот сопственик на возилото, тие честопати се соочуваат со административен ќорсокак бидејќи автомобилот е формално регистриран на компанија која во реалноста не постои.

Овој модел, исто така, отворил врата за други злоупотреби. Казните за пребрзо возење, неплатените патарини или прекршоците за паркирање честопати завршуваат на адреси на фиктивни компании, што им овозможува на возачите да избегнат казни и негативни поени. Посериозно, истражителите предупредуваат дека истите методи се користеле и за „перење“ на украдени автомобили, за кои е креирана нова документација преку системот.

Се нагласува дека возачите кои свесно користеле вакви услуги, исто така, носат дел од одговорноста. Посредниците нуделе „брза и лесна регистрација“ со минимална документација, а за возврат, клиентите добивале возило кое административно било многу тешко да се поврзе со нив.

Затоа, француската канцеларија за ревизија бара итни промени. Меѓу препораките се построги проверки на компаниите пред да се овозможи пристап до системот за регистрација, редовни проверки на операторите кои регистрираат голем број возила и дополнително зајакнување на безбедноста на самата база на податоци. Целта е да се спречи една фиктивна компанија да регистрира илјадници автомобили без сериозен надзор.