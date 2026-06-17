Европски расходи за одбрана: Полска троши поголем дел од БДП од САД

Трошоците за одбрана во европските земји членки на НАТО се на највисоко ниво од Студената војна, при што земјите најблиску до Русија трошат најмногу. Но, континентот се дели помеѓу државите на првата линија кои се движат кон 5 отсто од БДП и голема група која го прави минимумот, анализира Еуроњус.

Секоја членка на ЕУ или НАТО ја исполни целта на алијансата за 2% трошоци за одбрана во 2025 година за прв пат.

Но, подетален поглед на бројките открива континент поделен на два дела: неколку држави на првата линија се тркаат напред, додека голема група го исполнува минимумот.

Во исто време, околу 40% од трошоците за одбранбена опрема одат кај добавувачи надвор од ЕУ, според неодамнешниот извештај на „Оксфорд економикс“.

Европските влади трошат повеќе за одбрана отколку во кој било момент од Студената војна. Сепак, зголемувањето на воениот капацитет е помало отколку што сугерираат бројките за трошоци.

Членките на НАТО од ЕУ ги зголемија трошоците за одбрана за 14% во 2025 година на околу 739 милијарди евра, што е најголем пораст од 1950-тите, според бројките на SIPRI објавени од Euronews во април.

Колективно, членовите на ЕУ во алијансата потрошија 2,5% од БДП за одбрана, што е зголемување од 0,4 процентни поени за една година. Но, балтичките земји, Полска и Данска останаа далеку пред групата, секоја потрошувајќи повеќе од 3% од БДП, според НАТО.

Кои европски земји се вооружуваат најбрзо?

На врвот е Полска, која потроши 4,48% од БДП за одбрана во 2025 година – повеќе од двојно од стариот репер и највисок во алијансата, дури и пред САД со 3,22%, според проценките на НАТО.

Зад неа има ѕид од држави на првата линија: Литванија со 4%, Латвија со 3,73% и Естонија со 3,38%.

Моделот е впечатлив: земјите на источниот дел од НАТО, поблиску до Русија, доминираат на рангирањето.

Нордиските земји го формираат следното ниво. Данска достигна 3,22%, Финска 2,77% и Шведска 2,51%, при што последните две ги напуштија генерациите на воена неутралност за да се приклучат на алијансата дури во последните три години. Грција, трајно голем трошаџија од причини што повеќе се должат на Турција отколку на Москва, се наоѓа на 2,85%.

Оксфорд Економикс очекува овој кластер – Полска, Балтичките земји и Нордиските земји – да продолжи да го води полето, при што неколку веќе се на кредибилен пат кон 5% од БДП до 2035 година.

„Зголемувањето на трошоците за одбрана стана еден од ретките позитивни двигатели на раст во Европа во низа континуирани негативни шокови“, рече Томас Дворжак, економист во Оксфорд Економикс.

„Го гледаме трендот како траен, особено со германскиот фискален стимул, кој ќе обезбеди позитивно прелевање на побарувачката во другите земји од ЕУ“, додаде тој.

Впечатлив број земји-членки стигнаа во 2025 година речиси точно на линијата од 2% и не отидоа подалеку.

Италија дојде со 2,01%, Франција со 2,05%, додека Шпанија, Белгија, Португалија, Чешка и Луксембург сите достигнаа рамни 2%.

Словенија, Хрватска, Словачка, Бугарија и Унгарија едвај се разликуваат од нив, групирани помеѓу 2,02% и 2,06%.

А некои веќе ги намалуваат. Трошоците за одбрана како дел од БДП всушност се намалија минатата година во Унгарија и Чешка.

За 2026 година, „Оксфорд економикс“ очекува ЕУ како целина да додаде само 0,1 процентен поен, достигнувајќи 2,6% од БДП, што е речиси застој по една година во која Германија, Италија и Шпанија додадоа по околу половина поен.

Според „Оксфорд економикс“, трошоците за одбрана пораснаа малку побрзо од очекуваното во 2025 година, при што поголем дел од парите останаа во Европа отколку што се очекуваше.

Сепак, дел од тоа зголемување ги одразува сметководствените правила, а не вистинското зголемување на воените капацитети.

Бројките на НАТО се самопријавуваат и се евидентираат на готовинска основа, забележуваат економистите на консултантската куќа Томас Дворак и Никола Нобиле, така што авансните плаќања за повеќегодишни нарачки можат да ги зголемат бројките години пред да пристигне каква било опрема.

Новата цел дури вклучува и дел од 1,5% за инфраструктура „поврзана со одбраната“ без јасна дефиниција, а „Оксфорд економикс“ укажува на анегдотски докази за обидите на владите да ги продадат цивилните проекти како што се болниците како воени трошоци.

Делот од зголемувањето што е солиден дојде претежно од хардвер.

Само опремата придонесе со околу 0,5 од зголемувањето од 0,9 процентни поени на трошоците за одбрана во однос на БДП од 2021 година, а сега сочинува приближно една третина од вкупниот број, во споредба со една четвртина од пред пет години.

Непријатната аритметика е она што го бара новата цел.

Самитот во Хаг постави главна бројка од 5% од БДП до 2035 година, од кои 3,5% мора да одат на основна одбрана.

Мерено во однос на таа линија од 3,5%, речиси целиот континент е краток.

Просекот на НАТО во 2025 година беше 2,76% од БДП.

Надвор од Полска, Литванија и Латвија, земји кои веќе ја исполнуваат основната цел, секоја голема европска економија би требало да ги зголеми основните трошоци за еден до еден и пол процентни поени од БДП – Италија, Шпанија, Белгија, Португалија, Чешка и Луксембург за цели 1,5 поени.

За европската индустрија, одлучувачкото прашање не е колку се троши, туку каде завршуваат, а голем дел никогаш не стигнува до европска фабрика.

Оксфорд Економикс проценува дека околу 40% од трошоците за одбранбена опрема на ЕУ се увезуваат од надвор од блокот.

Со други зборови, приближно две од секои пет евра потрошени за одбранбена опрема одат кај добавувачи надвор од ЕУ.

Протекувањето е концентрирано во системите што Европа сè уште не може да ги изгради во голем обем: оружје за удар со долг дострел, воздушна одбрана со долг дострел, рано предупредување и откривање, тактичко подигнување, ловци од петта генерација и големи беспилотни летала. Европа, исто така, се потпира на увезени микрочипови и ризикува да заостане со вештачката интелигенција на бојното поле.

„Европа има сложен сектор за одбранбено производство, но нискиот почетен капацитет и празнините во некои капацитети и домашните технологии значат дека се увезува значителна количина одбранбена опрема“, рече Дворак. (Извор: Еуроњус)