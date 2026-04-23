ЕУ предупредува: Подгответе се, некои ќе останат без годишниот одмор

Европската унија предупреди дека Европа се соочува со „многу сериозна криза“ поради падот на снабдувањето со гориво за авиони предизвикан од војната во Иран, што би можело да ги принуди патниците да ги променат своите планови за одмор ова лето, објави Скај њуз.

„За жал, многу е веројатно дека одморите на многу луѓе ќе бидат засегнати, или од откажувања на летови или од многу, многу скапи билети“, рече европскиот комесар за енергија, Ден Јоргенсен.

„Дури и да направиме сè што е во наша моќ, ако нема гориво за авиони, нема гориво за авиони.“

„Во моментов станува збор првенствено за ценовна криза, а не за криза на снабдувањето, но за жал не можеме да бидеме сигурни дека, ако кризата продолжи, ќе спречиме и криза на снабдувањето во иднина, особено за гориво за авиони“, додаде тој.

„Ако утре имаше мир и се отвори Ормускиот теснец, мислам дека би можеле да се справиме, но морам да кажам дека дури и во најдобар случај, ценовната криза ќе трае некое време“, предупреди тој.

„Гасната инфраструктура е толку оштетена што ќе бидат потребни години за нејзина обнова, што значи дека со месеци, ако не и години, ќе се соочиме со многу повисоки цени отколку пред оваа криза.“

Меѓународната агенција за енергија предупреди дека може да се појават големи проблеми со снабдувањето во следните пет до шест недели. Авиокомпаниите веќе преземаат чекори за намалување на побарувачката: Луфтханза, една од најголемите европски авиокомпании, објави откажување на 20.000 летови во наредните месеци. Други авиокомпании ги зголемуваат цените на билетите за долги релации за да ги покријат зголемените трошоци за гориво.

Шефот на италијанската Управа за цивилно воздухопловство изјави за Скај њуз дека луѓето треба да размислат да ги поминат летните одмори во своите матични земји.

„Во минатото, цените на горивата достигнуваа и надминуваа 100 долари без никакви значајни последици за воздушниот сообраќај, но овој пат е поинаку – психолошкото влијание е катастрофално за патниците“, предупреди Пјерлуиџи ди Палма.

„Најдобро е да се препорачаат одмори во близина. За оние кои сè уште сакаат да го преземат ризикот од долго патување, добра идеја е да размислат за специјално осигурување кое може да гарантира враќање на средствата во случај на доцнење или откажување на летот.“

ЕУ објави мерки за ограничување на влијанието на енергетската криза, вклучувајќи планови за забрзување на употребата на обновливи извори на енергија и стимулации за домаќинствата да инсталираат системи за чиста енергија како што се топлински пумпи и соларни панели. Унијата, исто така, ги повикува земјите-членки да ги намалат даноците на електрична енергија со надеж дека ова ќе охрабри повеќе луѓе да купуваат електрични возила.