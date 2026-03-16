ЕУ нема да купува руска нафта без оглед на цената

БРИСЕЛ — Европската Унија нема да попушти пред притисокот повторно да се ангажира со Русија за да се компензираат зголемените цени на енергијата предизвикани од војната во Иран, изјави шефот за енергија на блокот за новинарите во понеделник.

„Одлучивме во Европската Унија дека не сакаме повторно да увезуваме руска енергија“, рече Ден Јергенсен, комесарот на ЕУ за енергија, на маргините на самитот на министрите за енергија во Брисел.

„Исклучително е важно да се држиме до оваа линија – ние во Европа не можеме индиректно да помогнеме во финансирањето на бруталната, нелегална војна на Русија“, рече тој.

Коментарите доаѓаат во време кога растечки хор на лидери на ЕУ инсистира на преиспитување на односот на блокот со Русија, што се заканува да го наруши спроведувањето на историското постепено укинување на рускиот гас од страна на ЕУ. Комисијата треба да објави слична забрана за нафта следниот месец.

„Премногу долго сме зависни од енергијата од Русија, што му овозможува на Путин да нè уценува со енергија, да ја искористи енергијата како оружје против нас и ние сме решени да останеме на курсот со овие прашања“, додаде Јергенсен. „Би било грешка да го повториме она што го правевме во минатото. Во иднина, нема да увезуваме ниту еден молекул од Русија.“

Унгарскиот премиер Виктор Орбан е меѓу најгласните застапници за оживување на руската трговија, повикувајќи ја ЕУ да ги суспендира санкциите кон Москва минатата недела. Во неделата, белгискиот премиер Барт де Вевер изјави дека ЕУ треба да преговара со Русија за на крајот „да го врати пристапот до евтина енергија“.

Рускиот претседател Владимир Путин, исто така, понуди продолжување на трговијата со гас со блокот, а Вашингтон привремено ги укина сопствените санкции врз земјата.

Јергенсен, исто така, ги отфрли долгорочните, структурни промени во енергетската политика на ЕУ за справување со високите цени, вклучително и реформата на дизајнот на пазарот на електрична енергија.Претседателката на Комисијата, Урусула фон дер Лајен, го повтори ставот претходно овој месец, велејќи дека враќањето кон руската нафта и гас би било „стратешка грешка“.