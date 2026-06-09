ЕУ не се откажува од Европскиот зелен договор

ЕУ ќе продолжи да го спроведува „Европскиот зелен договор“, кој има за цел да ги трансформира индустријата, транспортот и земјоделството во одржлив и климатски неутрален систем до 2050 година, дури и кога приоритетите на ЕУ се променија со големи инвестиции во вооружување, изјави европската комесарка Џесика Росвал.

„Сите буџети и сите министри за финансии секогаш мора да поставуваат приоритети, а безбедноста е очигледно еден од нив“, рече комесарката за животна средина, отпорност на вода и циркуларна економија како одговор на Хина за време на конференцијата „Зелена недела на ЕУ“ што се одржа во Брисел минатата недела.

„Но, безбедноста не е само за тенкови и воена опрема. Станува збор, на пример, за безбедноста на снабдувањето со вода или производството на храна“, додаде таа.

Европската комисија, извршното тело на ЕУ, во септември презентираше пет нови приоритети каде што земјите треба да инвестираат пари од фондовите на ЕУ: економска конкурентност, одбрана, достапно домување, отпорност на вода и енергетска ефикасност.

Росвал, 53-годишна шведска политичарка и адвокатка, не верува дека зелените политики ќе бидат занемарени од војните во Украина и Блискиот Исток.

„Јас не го гледам тоа на тој начин“, рече таа. „Нездрава земја е закана за националната безбедност“, рече таа.

Додаде дека пет од десетте најголеми ризици што индустриите ги предвидуваат за следните десет години се поврзани со природата.

Затоа, Европската комисија предлага 35 проценти од буџетот на ЕУ да бидат наменети за цели поврзани со климата и животната средина за периодот од 2028 до 2034 година. Тоа е повеќе од 700 милијарди евра.

„Станува збор за нашата безбедност, но и за отпорноста и конкурентноста“, рече Росвал.

Според Европската комисија, топлотните бранови, сушите и поплавите предизвикаа штета од 43 милијарди евра во Европската Унија минатото лето. Се очекува таа цена да се зголеми на 129 милијарди евра до 2029 година.

„Инвестирањето во природата е инвестирање во отпорност“, рече комесарот за животна средина.

Росвал рече дека за неа никогаш не постоела контрадикција помеѓу зелената транзиција, или транзицијата на економијата и општеството кон развој што не ја загадува животната средина, и конкурентноста.

„Напротив, верувам дека зелената транзиција е конкурентска предност за европските компании“, рече таа.

Европската комисија изјави за време на конференцијата дека ЕУ треба да ја намали својата зависност од фосилните горива што доаѓаат од Блискиот Исток и Русија, кои се во криза, преку обновливи извори на енергија, што е дел од нејзината потрага по стратешка автономија.

Росвал предупреди дека и приватните компании ќе мора да се вклучат бидејќи земјите сами по себе немаат доволно пари за да ја спроведат зелената транзиција.

„Јавните средства нема да бидат доволни за да се пополни постојната финансиска празнина. Кредитите за природата се исто така важни во овој контекст. Моментално работиме со експертски групи и разни засегнати страни за да го поставиме системот и да дефинираме како ќе функционира“, рече таа.

„Кредити за природа“ би биле хартии од вредност што компаниите и инвеститорите би ги купиле од земјоделци, шумари, јавни претпријатија и локални заедници во замена за нивната работа за зачувување на природата.

Работна група од 150 експерти од различни области работи на нацрт-верзијата на овој систем, што би ги мотивирало компаниите да купуваат такви хартии од вредност, т.е. да инвестираат во обновување на земјиштето, шумите и водата.

„Компаниите сакаат да знаат во што инвестираат. Тие сакаат да бидат сигурни дека тоа не е „зелено перење“ или лажно еколошко рекламирање“, рече комесарката.