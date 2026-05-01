ЕУ најавува одговор за царините на Трамп, за нив е „непредвидлив партнер“

01/05/2026 20:36

Најавата на американскиот претседател Доналд Трамп за зголемување на царините на автомобили и камиони од Европската Унија покажува дека САД се непредвидлив трговски партнер, изјави претседателот на трговскиот одбор на Европскиот парламент, Бернд Ланге.

„Последниот потег покажува колку е непредвидлива американската страна“, рече Ланге.

Тој оцени дека ваквиот пристап не е начин на кој се третираат блиски партнери.

„Сега можеме да одговориме само со целосна јасност и цврстина, потпирајќи се на силата на сопствената позиција“, додаде Ланге.

Според него, однесувањето на Трамп е „неприфатливо“, бидејќи Европската Унија се држела до рамката на трговскиот договор постигнат со САД минатата година во Шкотска. Со тој договор биле утврдени царини од 15 проценти за најголем дел од стоките од Европската Унија, со што бил избегнат поголем трговски судир.

Ланге тврди дека токму САД повеќепати го прекршиле договорот. Како пример ги посочи повеќе од 400 производи што содржат челик и алуминиум, кои сега се подложени на просечна царина од 26 проценти.

Американскиот претседател претходно најави дека неговата администрација веќе следната недела ќе ги зголеми царините за автомобили и камиони од Европската Унија на 25 проценти. Трамп го обвини Брисел дека не го почитува претходно договорениот трговски договор.

Ова е нов потег што може дополнително да ги заостри трговските односи меѓу САД и Европската Унија, особено во автомобилската индустрија, еден од најчувствителните економски сектори меѓу двете страни.

Поврзани содржини

Приходите на „ЕксонМобил“ и „Шеврон“ паѓаат, но поголеми профити се на пат поради зголемените цени на нафтата
Расте побарувачката за биогорива
За прв пат од Втората светска војна долгот на САД е поголем од нивниот БДП – 100,2 проценти
Трамп најави нов напад со царини врз ЕУ
Словенија има една од најниските стапки на сиромаштија во ЕУ
Раст на акциите на Волстрит, на Мета и Мајкрософт паднаа поради зголемените капитални трошоци
Каде во Европа добивате најмногу за вашите пари ова лето
Ова се 10-те најголеми хотелски компании во светот (според пазарна капитализација)

