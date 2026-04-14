ЕУ ги заострува правилата за увоз на челик

14/04/2026 07:34

Брисел – Европската унија ќе ги заостри правилата за увоз на челик, со цел заштита на домашните производители од зголемената конкуренција на светскиот пазар.

Претставници на земјите-членки и на Европскиот парламент доцна синоќа се согласија годишната квота за бесцарински увоз на челик да биде ограничена на 18,3 милиони тони, што претставува намалување од околу 47 проценти во однос на досегашното ниво.

Дополнителниот увоз над утврдената квота ќе биде оптоварен со царина од 50 проценти, двојно повеќе од претходната стапка, се наведува во соопштението.

Евтиниот челик од Кина, Индија и Турција врши силен притисок врз европските производители, а новите мерки имаат за цел да го заштитат пазарот на Унијата од прекумерната светска понуда.

Со договорот точно се утврдува и распределбата на бесцаринските квоти за државите извознички на челик, со задржување одредена флексибилност. Неискористените квоти ќе може да се пренесуваат од еден во друг квартал.

Постојната регулатива истекува на 30 јуни, а за новите правила да стапат во сила потребно е одобрување од земјите-членки и Европскиот парламент, што се смета само за процедурална формалност. а

Само 7,8 отсто од вкупните кредити завршува кај компании во сопственост на жени
Сите компании во Германија ќе можат да им исплатат на своите работници бонус од 1.000 евра
По поразот на Орбан акциите на компанијата 4iG паднаа за 17 проценти во еден ден
Пад на цената на златото
Русија им предлага на земјите од БРИКС заеднички резерви на храна поради кризата на Блискиот Исток
Фон дер Лајен најави мерки за намалување на цените на енергијата во ЕУ
Европските берзи паднаа
Форинтата „експлодираше“ по поразот на Орбан

