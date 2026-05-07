ЕУ ги забранува алатките за вештачка интелигенција за креирање сексуализирани „длабоки фејкови“

07/05/2026 08:09

Земјите-членки на ЕУ и преговарачите на Европскиот парламент постигнаа договор во четврток за забрана на апликациите за вештачка интелигенција што се користат за креирање сексуализирани „длабоки фејкови“ без согласност на вклучените лица. Договорот е дел од поширок законски пакет насочен кон поедноставување на дигиталната законска рамка на ЕУ и воведување хармонизирани правила за вештачка интелигенција, објавува Анадолу.

Марилена Рауна, заменик-министерка за европски прашања на Кипар, изјави дека договорот ќе им помогне на бизнисите. „Денешната согласност за Законот за вештачка интелигенција значително ги поддржува нашите компании со намалување на повторувачките административни трошоци“, рече Рауна.

Предлогот е дел од законски пакет познат како „Омнибус VII“, дизајниран како дел од програмата на ЕУ за поедноставување на регулативата. Пакетот вклучува предлози за два регулативи кои имаат за цел да ја поедностават дигиталната законска рамка на ЕУ и да спроведат хармонизирани правила за вештачка интелигенција.

Во соопштението се објаснува дека новововедената одредба забранува „практики на вештачка интелигенција поврзани со креирање на сексуална и интимна содржина без согласност или материјал за сексуална злоупотреба на деца“.

Привремениот договор, исто така, поставува нови рокови за примена на одложените правила за вештачка интелигенција со висок ризик. За самостојни системи, рокот е 2 декември 2027 година, а за вештачка интелигенција вградена во производи, 2 август 2028 година.

Договорот, исто така, бара од давателите на услуги да ги регистрираат ослободените системи во базата на податоци на ЕУ за системи со висок ризик и повторно воведува строг стандард за неопходност за обработка на чувствителни лични податоци за откривање и корекција на пристрасност.

