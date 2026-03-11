ЕУ Делегацијата со поддршка за емитувањето на седниците на Уставен во живо

11/03/2026 18:29
Фото: Б. Грданоски

Делегацијата на Европската Унија во Скопје денеска изрази поддршка за идејата на Уставниот суд кој одлучи дискусиите од седниците да ги емитува во живо. На официјалниот Twitter профил од ЕУ Делегацијата испратија порака до јавноста: 

„Добар чекор за транспарентноста во Република Северна Македонија, граѓаните сега можат  да ги следат седниците на Уставниот суд онлајн, во живо. Отвореноста и јавниот пристап до правдата ја зајакнуваат довербата во институциите и во владеењето на правото, пишува во постот на ЕУ Делегацијата.

За потсетување, за прв пат во историјата на своето постоење, Уставниот суд направи значаен исчекор кон целосна институционална отвореност и од 4 март 2026 година, ја воспостави најголемата реформа преку емитување на седниците во живо(live streaming) на официјалната веб-страница на Судот. 

 

Поврзани содржини

Ќе биде ли навистина независен новиот јавен обвинител Савески?
Мицкоски сега го цитира Наполеон
Исланд би ги завршил преговорите со ЕУ за само година и пол
ВМРО-ДПМНЕ во март 2022 бараше итно намалување на акцизата за 50 отсто
Двете лица на ВМРО-ДПМНЕ: Кога беше опозиција бараше намалување на акцизата, сега тоа е „соцболшевизам“
Кос: Нема да дозволиме „тројански коњи“ во ЕУ
Во Собранието ќе заседаваат пет комисии
Сиљановска во Треблинка им оддаде почит на убиените македонски Евреи

Најчитани