ЕПП ќе исклучи од членство европратеник член на партијата на Јанша поради соработка со крајната десница

Раководството на централно-десничарската Европска народна партија во Европскиот парламент во четвртокот предложи исклучување на словенечкиот европратеник Бранко Гримс поради неговиот контакт со пратениците од крајната десница и поради тоа што не ја следел линијата на гласање на групата за клучните досиеја.

„Раководството на групата поднесе предлог за исклучување на Гримс од групата, а гласањето ќе се одржи во среда во Стразбур“, изјави портпаролот на ЕПП, Педро Лопез де Пабло, за „Политико“.

Гримс е член на Словенечката демократска партија (СДС) на Јанез Јанша, но долго време се смета за аутсајдер во рамките на ЕПП, честопати се поврзува со партиите што се подалеку од десницата и се оддалечува од својата група. Најзначајно е што тој потпиша предлог за недоверба против Европската комисија, која ја води колешката членка на ЕПП, Урсула фон дер Лајен.

Групата „го осудува однесувањето на европратеникот Бранко Гримс и неговиот недостаток на посветеност кон целите и политичките приоритети на Групата, што беше покажано со повторената соработка со крајната десница на штета на линијата на Групата“, се вели во нацрт-резолуцијата за која пратениците на ЕПП ќе гласаат во среда.

Во средината на мај, Гримс беше коорганизатор на настан насловен „Кон десничарско мнозинство во ЕП“ заедно со членовите на крајно десничарските групи Патриоти и Европа на суверени нации (ЕСН), на кој учесниците ветија дека ќе го скршат долгогодишниот заштитен ѕид на централно-десничарската партија против соработката со тие партии, предизвикувајќи го гневот на раководството на ЕПП, кое му го одзеде овластувањето за учество и му забрани да го користи логото на ЕПП. Понатаму се забележува дека, за време на изборната кампања во Унгарија, тој го поддржал Виктор Орбан во однос на лидерот на Тиса, поврзан со ЕПП, Петер Маѓар.