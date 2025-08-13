Енрике прогласен за најдобар тренер во Европа во изборот на ЕСПН

13/08/2025 08:06

Вашингтон – Американскиот спортски портал „ESPN“ ги избра најдобрите тренери во Европа. Во изборот влегоа само тренерите кои се на чело на клуб најмалку една година. Оние кои водат национални тимови и оние кои се невработени повеќе од една сезона беа исклучени од изборот.

Најдобар тренер според ЕСПН е предводникот на ПСЖ, Луис Енрике. Арне Слот (Ливерпул) и Пеп Гвардиола (Манчестер сити) се најдоа меѓу првите 3.

Во Топ 10 влегоа и: Пеп Гвардиола (Манчестер сити), Чаби Алонсо (Реал Мадрид), Ханс-Дитер Флик (Барселона), Микел Артета (Арсенал), Антонио Конте (Наполи), Симоне Инзаги (Ал-Хилал) и Џан-Пјеро Гасперини (Рома).

Алонсо во изборот влезе поради резултатите постигнати со Баер Леверкузен, Гасперини со Аталанта, додека Инзаги поради оствареното со неговиот поранешен клуб Интер. 

Поврзани содржини

Одредени се сите парови за плејофот во Лигата на шампионите
Моника Селеш објави дека ја има невролошката болест мијастенија гравис
Сабаленка постави рекорд во Опен ерата за најмногу освоени тај-брејкови во една сезона
Хаос на турнирот во Синсинати, пожар избувна среде натпреварите: Тенисерите беа веднаш отстранети од теренот
Роналдо се сврши по 8 години врска, Џорџина го покажа масивниот прстен
Синер и Сабаленка изборија осминафинале на турнирот во Синсинати
ФК Вардар ги објави цените на влезниците за новата сезона
Хјустон може да му понуди на Дурант 100 милиони долари за продолжување на договорот

Најчитани