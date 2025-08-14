Елмас пред враќање во Наполи

Македонскиот репрезентативец Eљиф Елмас можно да се врати во редовите на својот поранешен клуб Наполи. Според „Фудбал Италија“ Наполи направил сериозни чекори за враќање на својот поранешен играч Елмас од Лајпциг. Ова од причина што клубот бара офанзивни играчи.

Наполи „работи“ на враќање на македонскиот репрезентативец, кој во зимата 2023 година беше продаден во Лајпциг за 25 милиони евра.

Како што објавува „Фудбал Италија“ постои реална можност Елмас да се врати во Наполи, а тоа ќе биде добро засилување за екипата Антонио Конте. Се очекува во следните денови преговорите да резултираат со потпишување на договор.

Елмас за Наполи има одиграно 143 натпревари.