ЕК ќе издава повеќе бесплатни сертификати за емисии на стакленички гасови. Заштеда од 4 милијарди евра

Европската комисија објави дека има намера да издаде повеќе бесплатни дозволи за емисии на стакленички гасови за компаниите отколку порано, посочувајќи дека ова би можело да им заштеди на компаниите околу 4 милијарди евра трошоци за емисии на јаглерод.

Според новиот предлог на Комисијата, компаниите ќе продолжат да добиваат бесплатни сертификати за околу 75 проценти од нивните емисии на стакленички гасови. Сепак, новиот метод на пресметка ќе ги земе предвид и индиректните емисии од потрошувачката на стакленички гасови во периодот од 2026 до 2030 година, објави Комисијата. Бидејќи Комисијата на тој начин ќе покрие поголем дел од трошоците за индиректни емисии, компаниите ќе заштедат околу 4 милијарди евра во наведениот период, пресмета ЕК.

Комисијата има намера да ги усвои новите референтни нивоа до крајот на јуни, а мерките се дел од поширок преглед на системот што ќе биде објавен во јули. Како дел од овој преглед, ЕК ќе предложи воведување на референтни стапки за поединечни сектори, објави Комисијата.

Предлогот ќе биде разгледан од земјите-членки, од кои многу долго време изразуваа незадоволство од системот, велејќи дека тој штети на конкурентноста на европските компании. Некои компании од тешката индустрија, исто така, го повикаа Брисел да го зголеми бројот на бесплатни сертификати за емисии.

Европската унија се стреми да ги намали емисиите на стакленички гасови преку Системот за тргување со емисии (ETS), кој го воспостави во 2005 година. Според системот, од поединечните компании се бара да купуваат сертификати за емисии на гасови штетни за климатскиот систем, како што е јаглерод диоксидот.

Бројот на сертификати постојано опаѓа, што ги прави поскапи и охрабрува инвестиции во намалување на емисиите. Германското здружение на хемиски компании, VCI, ја критикуваше континуираната слабост и недостаток на јасност во новиот метод, „иако интензивните мерки во првичниот план се олабавени“, пренесува dpa.