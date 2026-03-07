Една третина од пратениците во ЕУ се жени, во Македонија 37,5 отсто

Во 2025 година, жените држеа 33,6% од местата во националните парламенти низ ЕУ, што претставува зголемување од 5,4 процентни поени во споредба со 2015 година. Во македонскиот парламент 37,5 проценти од пратениците се жени, што е зголемување од 3,4 процентни поени во споредба со 2015 година, покажуваат податоците на Евростат.

Најголем удел на жени во своите парламенти имаат Финска Финска (46,0%), Шведска (44,8%) и Данска (44,7%), додека Кипар (14,3%), Унгарија (15,6%) и Романија (22,0%) имаат најнизок.

Во споредба со 2015 година, сите земји од ЕУ забележаа зголемување на уделот на жени претставнички, освен Германија (-3,5 пп). Меѓу земјите од ЕУ во кои се зголемил уделот на жени во парламентот, во четири има над 10 пп зголемување: Летонија (+19,0 пп), Малта (+14,8 пп), Франција (+10,9 пп) и Чешка (+10,6 пп).

Жените, исто така, држат 31,9% од местата во националните влади, што е зголемување од 4,2 процентни поени во споредба со 2015 година. Во македонската влада жените учествуваат со 12,5%, што е зголемување од 2,5 процентни поени во однос на 2015 година.

Учеството на жени во владата е највисоко во Финска (60,0%). Паритет беше постигнат во Шведска (50,0%), а во Франција, речиси половина од членовите на националните влади беа жени (48,6%).

Спротивно на тоа, Унгарија немаше жени во својата национална влада, Романија имаше само 10,5% и Чешка 11,8%.

Во повеќето земји од ЕУ, учеството на жени во националните влади порасна од 2015 година. Финска забележа најголемо зголемување (+26,7 процентни поени), по што следуваат Литванија (+20,4 процентни поени) и Естонија (+17,5 процентни поени). Намалувања се регистрирани во 6 земји од ЕУ: Романија (-24,5 п.п.), Словенија (-7,7 п.п.), Чешка (-5,8 п.п.), Холандија (-4,2 п.п.), Белгија (-1,1 п.п.) и Полска (-0,8 п.п.).