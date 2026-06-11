ЕЦБ пред одлука да ги зголеми каматните стапки, првпат по 2023 година

Се очекува Европската централна банка (ЕЦБ) денеска да ги зголеми клучните каматни стапки за првпат по 2023 година, во услови на остриот пораст на потрошувачките цени низ еврозоната.

Како што пренесе ДПА, Централната банка треба да ја објави својата одлука денеска во 14:15 часот (12:15 GMT). Стапката на депозити, која е важна за штедачите и банките, изнесува 2 проценти од средината на 2025 година.

Шокот со цената на нафтата што произлезе од војната во Иран значително ја поттикна инфлацијата во еврозоната. Во мај, потрошувачките цени беа за 3,2 отсто повисоки во споредба со претходната година, според статистичката агенција Евростат.

Инфлацијата претходно веќе остро порасна до 3 отсто во април. Ова значи дека целта на ЕЦБ, која се стреми кон стапка на инфлација од 2 проценти во еврозоната на среден рок, е значително надмината, а притисокот врз централната банка се зголемува.

Војната во Иран досега ја зголемуваше инфлацијата првенствено преку цените на нафтата и предизвика брз раст на трошоците за енергија, но растат и цените на услугите. Економистите стравуваат дека цените растат генерално, бидејќи фирмите ги префрлаат зголемените трошоци за енергија и транспорт врз купувачите.

За споредба, инфлацијата во еврозоната во февруари изнесуваше 1,9 проценти.

Претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, повеќе пати нагласи дека централната банка е подготвена да дејствува доколку е потребно.

Повисоките каматни стапки на ЕЦБ би го направиле задолжувањето поскапо за потрошувачите и бизнисите, што би можело да ја ограничи побарувачката и да ја ублажи инфлацијата.

Во исто време, повисоките каматни стапки би биле товар за слабата економија на еврозоната, која страда од последиците од војната во Иран и неочекувано забележа пад во првиот квартал.