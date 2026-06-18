Џијан Емин ќе диригира со Симфонискиот оркестар од Бамберг на концерт во Германија

На концертната програма се дела од Јохан Себастијан Бах, Морис Равел и Чарлс Ајвс, како и нови авторски композиции напишани специјално за овој проект од Емин и Тристано

18/06/2026 08:44

Диригентот и композитор Џијан Емин ќе диригира со Симфонискиот оркестар од Бамберг, на концерт што ќе се одржи денеска (18 јуни) во овој германски град.

По успешната соработка минатата година, Емин повторно ќе настапи со светски познатиот пијанист, композитор и продуцент Франческо Тристано од Луксембург. На концертната програма се дела од Јохан Себастијан Бах, Морис Равел и Чарлс Ајвс, како и нови авторски композиции напишани специјално за овој проект од Емин и Тристано.

„Голема чест е повторно да работам со Бамбергер Симфоникер и со Франческо Тристано. Ова е проект што отвора нови креативни перспективи преку авторска музика создадена специјално за овој состав и оваа програма“, вели Џијан Емин.

Во изминатите години, тој имаше бројни настапи и соработки низ Европа, претставувајќи ја македонската музичка култура на сцени каде што настапуваат најдобрите светски уметници и ансамбли.

Поврзани содржини

„Тони“ го заслужи местото во „Галимар“: Румена Бужаровска трет пат објавена во реномираната издавачка куќа
Наум Пановски го одби Рациновото признание за 2026?
Нов проект ќе ги поврзе Банско, Дојран и Килкис во културно – туристичка рута
Промоција на „Ништо нормално“ од Симона Јованоска во Битола
Изложбата „Експериментален цртеж“ на ДЛУМ гостува во Белград
Зоран Анчевски: „Длабок простор“ е ново поетско патување во бесконечноста на јазикот и на битието
Фестивал на француски филм „Корзика во фокус“ од денеска до 20 јуни
Балетската претстава „Госпоѓа Бовари“ вечер на сцената на НОБ

Најчитани