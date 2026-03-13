Џ.Д. Венс бил против нападот на Иран

Потпретседателот на САД Џ.Д. Венс беше скептичен во врска со американскиот напад врз Иран пред одлуката на претседателот Доналд Трамп да влезе во војна, изјавија двајца високи функционери на Трамп за американското издание на „Политико“. Иако Венс, кој долго време ги доведува во прашање американските интервенции во странство, јавно ја бранеше операцијата на Трамп во Иран, претставници на Белата куќа открија дека потпретседателот го изразил своето противење пред нападот. Ова ги потврди месеците шпекулации дека Венс е многу повнимателен во врска со воената акција од Трамп, пишува „Политико“.

Загриженост пред нападот

Венс беше „скептичен“, „загрижен за успехот“ и „едноставно против“ војната со Иран, изјави висок функционер на Трамп во СМС-порака. На функционерот му беше загарантирана анонимност за да може отворено да зборува за ставовите на потпретседателот.

Друг висок функционер на Трамп рече дека улогата на Венс е да „му ги обезбеди на претседателот и администрацијата сите перспективи за тоа што може да се случи од многу различни агли, и тој го прави тоа. Но, откако ќе се донесе одлуката, тој целосно ја поддржува“. Добро познатиот скептицизам на Венс во врска со вмешаноста на американската војска, обликуван од неговото искуство во службата во Маринскиот корпус во Ирак, заедно со неговиот порезервиран тон за успесите на операцијата, ги поттикна шпекулациите за раскол меѓу претседателот и потпретседателот.

Ова не е прв пат ставовите на Венс за воената акција на САД да се разликуваат од оние на Трамп. Кога САД ги бомбардираа Хутите на почетокот на минатата година, Венс напиша во наводно таен разговор на „Сигнал“ со други претставници на администрацијата дека „го сметал тој потег за грешка“. Ова се надоврзува на долгогодишна серија јавни изјави во кои се документираат зошто не е во интерес на САД да војуваат со Иран.

Најновиот пример за политичката дивергенција меѓу двајцата доаѓа откако Трамп ги спомена и Венс и државниот секретар Марко Рубио – кој јавно е повеќе поврзан со претседателот во врска со Иран – како можни кандидати за изборите во 2028 година.

Дури и самиот Трамп ја спомена поделбата во понеделникот, но не му пречеше. Венс „би рекол, филозофски беше малку поинаков од мене. Мислам дека можеби беше помалку ентузијастичен за влегување во конфликтот, но сепак беше доста ентузијастичен“, им рече Трамп на новинарите во Мар-а-Лаго.

Реакции на администрацијата

Венс не образложи за „филозофската“ разлика, а неговите помошници одбија да образложат за неговото образложение за воена акција.

„Потпретседателот е цел на постојани протекувања од сите страни од луѓе кои се обидуваат да ги проектираат своите ставови врз него“, рече портпаролката на Венс, Тејлор Ван Кирк. „Како резултат на тоа, имаше безброј спротивставени извештаи за неговите ставови, што само покажува дека мејнстрим медиумите немаат поим за што зборуваат“. Таа додаде: „Потпретседателот, горд член на тимот за национална безбедност на претседателот, ги чува своите совети до претседателот за себе“.

Портпаролката на Белата куќа, Ана Кели, рече: „Обидите да се создаде раскол меѓу претседателот Трамп и потпретседателот Венс се целосно погрешни. Претседателот ги слуша широкиот спектар на мислења од неговиот талентиран тим за национална безбедност и на крајот донесува одлуки врз основа на тоа што е најдобро за нашата земја и нашата национална безбедност. Потпретседателот Венс е огромна предност за претседателот и за целата администрација“.

Лице запознаено со размислувањето на Венс, кое остана анонимно, рече дека потпретседателот ја видел потребата од брз напад и дека одложувањето би можело да предизвика американски жртви поради можното протекување на американските воени планови.

Долга историја на скептицизам

Во текот на првата година од вториот мандат на Трамп, Венс честопати беше глас на скептицизам во врска со воените дејствија. Откако САД ги бомбардираа иранските нуклеарни објекти во јуни и САД го заробија поранешниот венецуелски лидер Николас Мадуро, Венс ги бранеше потезите на социјалните медиуми, но исто така ги призна Американците кои „со право беа загрижени за странското мешање“, како што напиша по бомбардирањето во јуни.

Откако започнаа нападите, Венс јавно ги поддржа воените цели на претседателот, но без да го повтори својот триумфален јазик, како што е изјавата на Трамп во среда дека тие „победиле“ во војната.

„Трамп нема да ги вовлече САД во долготраен конфликт без крај на повидок и без јасна цел“, изјави Венс за Фокс њуз на 2 март, тврдејќи дека „едноставната“ цел за уништување на нуклеарните капацитети на Иран ќе ги спречи САД да се заглават како во Ирак или Авганистан.

Иако сега е гласен поддржувач на нападите, Венс има историја на изразување скептицизам во врска со американските интервенции во странство, особено во Иран. Два дена пред Трамп да ги започне нападите, тој за „Вашингтон пост“ изјави дека се смета себеси за „скептик кон странска воена интервенција“ и дека „сите ние ја претпочитаме дипломатската опција“. Две години претходно, како кандидат за потпретседател, тој во подкастот на Тим Дилон рече дека „наш интерес, мислам, е во тоа да не се оди во војна со Иран“ и дека тоа би било „огромно одвлекување на ресурсите“ и „огромна цена за нашата земја“.