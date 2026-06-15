Дваесетгодишник од Октиси се удавил во Охридско Езеро кај „Машка плажа“ во Струга

15/06/2026 17:40

Полицијата во Струга соопшти дека до нив било пријавено дека кај „Машка плажа“ во водите Охридското Езеро било забележано безживотно машко тело.

Телото веднаш било пренесено во Општата болница во Струга, каде доктор од болницата констатирал смрт без траги на насилство.

Како што сооошти СВР – Охрид, утврдено е дека се работи за С.С.(20) од струшкото село Октиси. Се преземаат мерки за целосно расветлување на настанот и околностите поради кои настапила смртта. 

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