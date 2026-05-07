Дваесетгодишна државјанка на Турција е пронајдена почината во стан, потврдија од СВР Штип

07/05/2026 17:39
Фото: Б. Грданоски

Секторот за внатрешни работи-Штип потврди дека во стан во Штип е пронајдена 20-годишна државјанка на Република Турција. Во соопштението од СВР-Штип се вели дека денеска во 14.48 часот во СВР Штип било пријавено дека во стан во Штип било пронајдено почината женско лице. Полициските службеници  излегле на местото и било констатирано дека се работи за У.Е ( 20) , државјанка на Република Турција.

Увид врши  екипа на СВР штип и се преземаат мерки за расчистувањето на случајот. 

МИА претходно објави дека пожарникарите од ТППЕ-Штип биле повикани да интервенираат и да влезат во станот преку врата на балконот, бидејќи станот имал блиндирана врата. Според првичните информации, лекарите и медицинскиот тим од Итната медицинска помош констатирале смрт, но не можат да утврдат дали станува збор за насилна смрт. Телото е предадено на обдукција во Клиничката болница-Штип, по што ќе се утврдат причините за смртта на турската студентка.

