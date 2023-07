Донарума во шок: Провалници влегле во куќата на голманот на ПСЖ, ги врзале него и неговата девојка

Голманот на ПСЖ, Џанлуиџи Донарума и неговата девојка доживеаја шок во четвртокот навечер.

На италијанскиот фудбалски репрезентативец Џанлуиџи Донарума и неговата девојка Алесија Елефанте им била ограбена куќа ноќта меѓу четвртокот кон петокот.

Во средината на ноќта неколку мажи упаднале во нивната куќа и ги ограбиле. Донарума и девојката биле врзани и соблечени и оставени таму пред да им одземат скапоцености и значителна сума пари.

Според полициски извори, штетата во моментов се проценува на половина милион евра во „часовници, накит и луксузна кожна роба“, а сторителите моментално се во бегство.

Според Act17, полицијата била повикана од персоналот на блискиот хотел каде парот се засолнил по грабежот околу 3 часот наутро, откако се ослободиле од јажињата. Италијанскиот голман и неговата девојка по нападот се префрлени во болница во шок.

INFO ACTU17. Le gardien de but du PSG Gianluigi Donnarumma et sa compagne attaqués et dépouillés à leur domicile à Paris au cours de la nuit, les auteurs en fuitehttps://t.co/UG3AJxzzvo

— Actu17 (@Actu17) July 21, 2023