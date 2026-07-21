ДОМ: Гостивар покажа дека се прават лажни и фиктивни проверки на водата!

Демократска обнова на Македонија (ДОМ) посочува дека лоцирањето на конкретните сторители за загадувањето на водата во Гостивар е неопходен, но недоволен чекор.

„Овој скандал не смее да се затвори само со индивидуална одговорност, бидејќи вистинскиот виновник е целосно нефункционалниот систем. Партизацијата, клиентелизмот и нестручноста во институциите создадоа околина во која јавното здравје е континуирано загрозено.Индивиду алната вина не смее да послужи како алиби за институционалната негрижа. Затоа, ДОМ инсистира на итни системски промени:

Одговорност во институциите, а не само на терен: Санкционирањето на директните сторители мора да биде проследено со лоцирање на одговорноста кај надлежните служби и инспекции кои со своето непостапување или слепило го овозможиле овој пропуст.

Превенција наместо реакција: ​Системот за мониторинг на квалитетот на водата постои, но случајов докажува дека во пракса се прават лажни и фиктивни проверки! Системот мора да почне да спроведува вистински надзор и строги протоколи за итно информирање на граѓаните при секој можен ризик, наместо да се буди пост-фестум откако штетата е веќе направена.

Рашче е следниот аларм за системот: Бараме итно решавање на опасноста од депонијата на „Југохром“ во Јегуновце. Системот мора да дејствува превентивно, бидејќи заканата од шестовалентниот хром кон изворот Рашче е директна опасност за водоснабдувањето на Скопје.

Пропорционален систем со отворени листи: За да изградиме стручни служби кои ќе го штитат јавниот интерес, потребни се коренити политички реформи. ДОМ инсистира на воведување пропорционален изборен систем со отворени листи, со што избраните претставници ќе им одговараат директно на граѓаните, а не на партиските шефови.

Безбедната вода за пиење е основно човеково право. Граѓаните заслужуваат систем кој ќе ги штити, наместо систем кој ги прикрива сопствените слабости зад поединечни инциденти, стои во реакцијата на ДОМ.

И Демократскиот сојуз смета дека оваа состојба е резултат на партизацијата, политичкото мешање при носење на стручни работи, јавашлукот и неодговорноста на неспособните партиски кадри, иако и тие како партија на тоа аминуваат, а и самите вдомуваат свои.