ДОМ: Гостивар покажа дека се прават лажни и фиктивни проверки на водата!

21/07/2026 18:01
Демократска обнова на Македонија (ДОМ) посочува дека лоцирањето на конкретните сторители за загадувањето на водата во Гостивар е неопходен, но недоволен чекор.
 
„Овој скандал не смее да се затвори само со индивидуална одговорност, бидејќи вистинскиот виновник е целосно нефункционалниот систем. Партизацијата, клиентелизмот и нестручноста во институциите создадоа околина во која јавното здравје е континуирано загрозено.Индивиду алната вина не смее да послужи како алиби за институционалната негрижа. Затоа, ДОМ инсистира на итни системски промени:
 
 Одговорност во институциите, а не само на терен: Санкционирањето на директните сторители мора да биде проследено со лоцирање на одговорноста кај надлежните служби и инспекции кои со своето непостапување или слепило го овозможиле овој пропуст.
 
 Превенција наместо реакција: ​Системот за мониторинг на квалитетот на водата постои, но случајов докажува дека во пракса се прават лажни и фиктивни проверки! Системот мора да почне да спроведува вистински надзор и строги протоколи за итно информирање на граѓаните при секој можен ризик, наместо да се буди пост-фестум откако штетата е веќе направена. 
 
 Рашче е следниот аларм за системот: Бараме итно решавање на опасноста од депонијата на „Југохром“ во Јегуновце. Системот мора да дејствува превентивно, бидејќи заканата од шестовалентниот хром кон изворот Рашче е директна опасност за водоснабдувањето на Скопје.
 
 Пропорционален систем со отворени листи: За да изградиме стручни служби кои ќе го штитат јавниот интерес, потребни се коренити политички реформи. ДОМ инсистира на воведување пропорционален изборен систем со отворени листи, со што избраните претставници ќе им одговараат директно на граѓаните, а не на партиските шефови.
Безбедната вода за пиење е основно човеково право. Граѓаните заслужуваат систем кој ќе ги штити, наместо систем кој ги прикрива сопствените слабости зад поединечни инциденти, стои во реакцијата на ДОМ.
 
И Демократскиот сојуз смета дека оваа состојба е резултат на партизацијата, политичкото мешање при носење  на стручни работи, јавашлукот и неодговорноста на неспособните партиски кадри, иако и тие како партија на тоа аминуваат, а и самите вдомуваат свои. 
 

„Демократскиот сојуз смета дека е од исклучителна важност за надминување на состојбите со загадениот водовод во Гостивар со прогласување на кризна состојба во Гостивар.Очекуваме координирани и ефектни мерки за заштита на здравјето на граѓаните и нормализирање на водоснабдувањето, како и дополнителни мерки за спречување на ширење на инфекцијата преку консумирање на храна во рестораните и други објекти кои произведуваат леб, пијалаци и друго.Демократски сојуз исто така смета  дека треба да се направат и други превентивни мерки, меѓу кои и лабораториски анализи на:

1. Водата што се користи за наводнување,

2. Земјоделските производи, посебно зеленчукот (марула, зелка, пиперки, патлиџани и др), и

3. Почвата.

Врз основа на резултатите да се донесат и соодветни одлуки и насоки за постапување. Инаку, оваа епидемиолошка состојба и прекинот на снабдувањето со вода на граѓаните во Гостивар е резултат на партизацијата, политичкото мешање при носење  на стручни работи, јавашлукот и неодговорноста на неспособните партиски кадри.

Во услови на прогласена кризна состојба, неопходно е брзо дејствување од сите локални и државни институции.Одговорност мора да има за сите што придонеле за оваа скандалозна состојба, порзачуваат од оваа партија. 

Конечно со реакција се јави и ДУИ иако не владее со општина Гостивар. Нивната главна порака е одговорност и здравјето на граѓаните пред се. 

„Демократската унија за интеграција изразува длабока загриженост поради загадувањето на водата во Гостивар и сериозниот ризик што оваа состојба го претставува за здравјето на граѓаните. Безбедноста на водата за пиење е основно човеково право, а секој институционален пропуст во нејзиното гарантирање е неприфатлив. Надлежните институции мора веднаш, одговорно и со целосна транспарентност да постапат за да го утврдат изворот на контаминацијата, институционалната одговорност и да разјаснат дали навремено биле преземени сите неопходни мерки за заштита на граѓаните. Секое одложување или прикривање на информации само ја зголемува несигурноста и ја нарушува довербата на јавноста.

ДУИ целосно ја поддржува секоја професионална и независна истрага што ќе го расветли овој случај, ќе го заштити здравјето на граѓаните и ќе обезбеди секој што е одговорен да се соочи со правдата. Истовремено, бараме редовно и транспарентно информирање на јавноста, непречено снабдување со безбедна вода за погодените семејства, како и континуирани лабораториски контроли сѐ до официјална потврда дека водата е целосно безбедна за употреба.Здравјето на граѓаните мора да биде над секој друг интерес. Одговорноста, транспарентноста и брзото постапување се институционална обврска, а не избор“, реагираат од ДУИ.

Поврзани содржини

Тања Фајон доби вето од Јанша заради Македонија
Владата прогласи кризна состојба во Гостивар од 30 дена
Индиската претседателка ни подари биста на Ганди, најави соработка во традиционалната медицина и многу бизниси
Филипче бара одговори зошто реакцијата во Гостивар не била навремена
Јанчев: Гостиварската канализација го наплати данокот од 30 години партизација
Додека од чешмите во Гостивар течел отров, институциите спиеле, вели Левица
Индиската претседателка Друпади Мурму во официјална посета на Македонија
Левица: Недозволиво е Мицкоски да ја сведува државната реакција на флаширана вода

Најчитани