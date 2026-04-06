Директорот на „Џеј Пи Морган“ предупредува на долготрајни економски шокови поради војната во Иран

Извршниот директор на „Џеј Пи Морган Чејс“ (JPMorgan Chase), Џејми Дајмон, предупреди дека конфликтот со Иран може да предизвика долготрајни шокови кај цените на нафтата и суровините, што ќе ја одржи инфлацијата на високо ниво и ќе доведе до раст на каматните стапки.

Во своето годишно писмо до акционерите, Дајмон посочи дека геополитичките тензии, вклучувајќи ја и војната во Иран и ефектите врз Ормуската Теснина, создаваат ризик од значителни нарушувања на енергетските пазари и глобалните синџири на снабдување.

– Се соочуваме со можност за постојани шокови кај цените на нафтата, што може да резултира со поупорна инфлација и повисоки каматни стапки отколку што пазарите моментално очекуваат – истакна Дајмон.

Тој додаде дека пазарите веќе ги преиспитуваат очекувањата за монетарната политика, при што стравот од инфлација предизвикана од војната ја намалува веројатноста за кратење на каматните стапки во текот на оваа година.

Дајмон, исто така, упати критики до американските регулатори во врска со предложените измени на капиталните барања за големите банки.