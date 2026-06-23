Девет пријави за семејно насилство во изминатите 24 часа

23/06/2026 13:51

Девет случаи на семејно насилство се евидентирани во изминатите 24 часа на територијата на државата, при што четири лица биле лишени од слобода, а со уште две лица бил извршен службен разговор, информираа од Министерството за внатрешни работи.

Според полицијата, случаите вклучуваат физички напади, закани и психичко малтретирање меѓу брачни и вонбрачни партнери, родители, деца и други членови на семејството.

Во Скопје, 37-годишна жена пријавила дека нејзиниот сопруг, со кого е во бракоразводна постапка, ѝ упатувал закани на подрачјето на Кисела Вода. Во друг случај, полициски службеници извршиле службен разговор со 43-годишен скопјанец по пријава дека физички ја нападнал својата 35-годишна вонбрачна партнерка.

Во главниот град бил пријавен и случај на психичко малтретирање, при што 59-годишен маж пријавил дека бил вознемируван од својот татко.

Во Дебар, полицијата привела 34-годишен маж осомничен дека физички ја нападнал својата вонбрачна партнерка.

Во Тетово, од Клиничката болница било пријавено дека 44-годишна жена побарала медицинска помош по физички напад, за кој посочила дека бил извршен од нејзиниот вонбрачен партнер.

Полицијата во Штип привела 40-годишен маж по пријава дека физички ја нападнал својата сопруга, додека во Кочанско бил извршен службен разговор со 20-годишник по пријава од неговиот дедо дека бил физички нападнат и му биле упатени закани.

Во Кавадарци, 52-годишен маж бил лишен од слобода поради сомнение дека му се заканувал и физички го нападнал својот внук, а во Куманово бил приведен 33-годишен маж кој, според пријавата, агресивно се однесувал и физички ги нападнал своите родители.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на сите случаи.

-По нивното целосно документирање, против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави – соопштија од МВР.

Доколку сте жртва или сведок на семејно насилство, случајот може да го пријавите во полиција, во центрите за социјална работа или на достапните линии за помош и поддршка.

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