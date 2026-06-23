Девет пријави за семејно насилство во изминатите 24 часа

Девет случаи на семејно насилство се евидентирани во изминатите 24 часа на територијата на државата, при што четири лица биле лишени од слобода, а со уште две лица бил извршен службен разговор, информираа од Министерството за внатрешни работи.

Според полицијата, случаите вклучуваат физички напади, закани и психичко малтретирање меѓу брачни и вонбрачни партнери, родители, деца и други членови на семејството.

Во Скопје, 37-годишна жена пријавила дека нејзиниот сопруг, со кого е во бракоразводна постапка, ѝ упатувал закани на подрачјето на Кисела Вода. Во друг случај, полициски службеници извршиле службен разговор со 43-годишен скопјанец по пријава дека физички ја нападнал својата 35-годишна вонбрачна партнерка.

Во главниот град бил пријавен и случај на психичко малтретирање, при што 59-годишен маж пријавил дека бил вознемируван од својот татко.

Во Дебар, полицијата привела 34-годишен маж осомничен дека физички ја нападнал својата вонбрачна партнерка.

Во Тетово, од Клиничката болница било пријавено дека 44-годишна жена побарала медицинска помош по физички напад, за кој посочила дека бил извршен од нејзиниот вонбрачен партнер.

Полицијата во Штип привела 40-годишен маж по пријава дека физички ја нападнал својата сопруга, додека во Кочанско бил извршен службен разговор со 20-годишник по пријава од неговиот дедо дека бил физички нападнат и му биле упатени закани.

Во Кавадарци, 52-годишен маж бил лишен од слобода поради сомнение дека му се заканувал и физички го нападнал својот внук, а во Куманово бил приведен 33-годишен маж кој, според пријавата, агресивно се однесувал и физички ги нападнал своите родители.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на сите случаи.

-По нивното целосно документирање, против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави – соопштија од МВР.

Доколку сте жртва или сведок на семејно насилство, случајот може да го пријавите во полиција, во центрите за социјална работа или на достапните линии за помош и поддршка.