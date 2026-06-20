Десет лица повредени во сообраќајка на регионалниот пат Куманово – Свети Николе

20/06/2026 11:39

Десет лица се повредени во сообраќајната несреќа меѓу комбе и камион што синоќа се случила на регионалниот пат Куманово – Свети Николе.

Од Клиничката болница во Штип за МИА изјавија дека осум од повредените се задржани на Одделот за хирургија, а две лица се пренесени на Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје. Дел од повредените се со полесни, а дел со потешки повреди.  

Од Противпожарната бригада во Свети Николе информираат дека пожарникари вчеравечер околу 21 часот извлекувале повредени од возилата, по што тие биле преземени од Итната медицинска помош.

Се очекуваат официјални информации и од Министерството за внатрешни работи.

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