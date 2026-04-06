Денот на ослободувањето на Трамп не им помогна на американските фабрики

Помина една година од Денот на ослободувањето на Трамп, кога тој му најави на светот високи тарифи за извоз во Соединетите Држави.

Годината на ослободување не ги ослободи американските фабрики, забележува „Економист“.

„Една година по Денот на ослободувањето, американските тарифи се изненадувачки непопуларни дури и меѓу производителите. Пробивањето на тарифниот ѕид со индивидуални исклучоци може да помогне во решавањето на некои поплаки, но ја намалува веќе малата шанса дека повеќе компании сериозно ќе размислат за враќање на производството дома. Соединетите Држави имаа низа индустриски успешни приказни во последно време, но главно во сектори како центри за податоци или течен природен гас, кои во голема мера се заштитени со тарифи. Но, веројатноста дека тарифите ќе поттикнат бум во домашното производство се чини помалку веројатна од кога било“, пишува угледното лондонско списание.

Сепак, се случи една јасна последица – инвеститорите бегаат од американските средства. Во белешка од понеделник, Рас Моулд, главен инвестициски директор во AJ Bell, рече дека инвеститорите продолжуваат да ја преиспитуваат својата изложеност на САД.

„Агресивните трговски тактики, предизвиците за независноста на Федералните резерви на САД, а сега и воените упади во Латинска Америка и Блискиот Исток, како и ѕвечкањето на оружјето околу Гренланд, во комбинација со високите вреднувања на американските акции и растечкиот федерален дефицит, ги поттикнуваат инвеститорите да го преиспитаат наративот за американската исклучителност“, рече тој.

Таканаречените реципрочни тарифи на Трамп објавени минатиот април „ја подигнаа трговската политика на сосема ново ниво“, додаде Молд.

Иако забележа дека ниту берзанските пазари ниту обврзниците не ја поздравија политиката, Молд забележа дека пазарите брзо се опоравија кога Трамп се повлече од делови од неговата тарифна политика.

„Сепак, инвеститорите се чини дека внимателно размислиле каде да го распоредат капиталот во светот по ослободувањето, свет каде што претседателските објави на социјалните медиуми имаат политичко, економско и воено значење“, рече Молд.

„Американската берза можеби силно се опорави од најниските нивоа на Денот на ослободувањето, но не беше првата дестинација по избор, како што беше поголемиот дел од времето од крајот на Големата финансиска криза во 2009 година. Со други зборови, повеќе не станува збор дека Америка е на прво место, а сето друго никаде.“

Според анализата на AJ Bell, Шангајскиот композит, јужнокорејскиот Коспи и јапонскиот Nikkei 225 понудија повисоки приноси од сите три главни просеци на Волстрит од „Денот на ослободувањето“, при што пазарите во развој „го предводат нападот“.