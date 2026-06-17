Денеска ја промовираа, треба да биде пуштена во септември: Реконструирана болницата во Струмица

17/06/2026 13:31

 

По 40 години, Општата болница во Струмица е реконструирана и модернизирана. До крајот на август треба да привршат активностите за доопремувањето по што од почетокот на септември објектот ќе биде целосно пуштен во употреба.

Во објектот, кој ќе опслужува над 200.000 граѓани не само од Струмица туку и од околните општини, се инвестирани над 4,5 милиони евра.

Како што истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски по извршениот увид на болницата, реформите во здравството остануваат фокус на Владата, а сите проекти и инвестиции што се досега спроведени во оваа сфера го подобруваат квалитетот на живтотот на граѓаните.

„Задача на Владата е да ги испорача обврските што им ги вети на граѓаните. Сакаме да завршиме сè што е почнато, да поставиме линија, за да знаеме потоа во која насока ќе се движиме. Во здравството имаме многу фокус, сите реформи и инвестиции досега го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните. Така и ќе продолжиме“, нагласи Мицкоски.

Министерот за здравство Азир Алиу, кој го придружува Мицкоски, рече дека болниците во државата остануваат приоритет кога станува збор за модернизацијата. „Регионализацијата станува реалност. Оваа болница ќе биде една од најмодерните регионални болници, со услови како европските“, рече Алиу.

Со реконструкцијата на болницата целокупниот хируршки блок ќе се транмсферира во т.н. ново крило, а конзервативниот дел на медицинските услуги ќе остане во стариот дел од објектот.

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