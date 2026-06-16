„Ден на ИФЦ“ во Скопје и панел дискусии за енергетска транзиција и извозно ориентирано производство

Во Скопје денеска ќе се одржи настанот насловен „Денот на ИФЦ во Северна Македонија“ на Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ), членка на Групацијата Светска банка, кој е фокусиран на улогата на приватниот сектор во поддршката на економскиот раст на земјата, приватните инвестиции и создавањето работни места.

На настанот, како што соопштуваат од ИФЦ, воведни обраќања ќе имаат министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска и директорката на одделот за Западен Балкан и Јужен Кавказ во ИФЦ, Вибке Шлемер.

Важен дел од настанот, додаваат, претставуваат панел дискусиите поврзани со два клучни приоритети за идниот развој на земјата: енергетска транзиција и извозно ориентирано производство, кои ќе ги соберат заедно креаторите на политики, бизнис лидерите и развојните партнери за размена на перспективи и искуства.

-Северна Македонија има значителен потенцијал за проширување на домашното производство на обновлива енергија и зајакнување на својата енергетска независност. Со оглед на тоа што побарувачката за електрична енергија се очекува да се зголеми за 26 проценти до 2040 година, инвестициите во ветерна, сончева и модерна енергетска инфраструктура ќе бидат од суштинско значење за задоволување на идната побарувачка и подобрување на енергетската безбедност, велат од ИФЦ.

Земјата, додаваат, се стреми кон значително зголемување на производството на чиста електрична енергија до 2030 година, додека поголема регионална енергетска интеграција може да ја подобри сигурноста на системот и да ја поддржи долгорочната економска отпорност. Извештајот на Групацијата Светска банка за климатски промени и развој на земјата од 2024 година ја идентификува зелената транзиција како можност за мобилизирање на приватни инвестиции и создавање работни места.

-Производството останува една од клучните економски предности на Северна Македонија и важен извор на извоз и вработување. Близината на земјата до пазарите на ЕУ и растечката интеграција во европските вредносни синџири создаваат можности за привлекување инвестиции и продлабочување на индустрискиот развој. Клучни можности постојат во сектори како што се автомобилските компоненти, машините и агробизнисот, каде што подобрата инфраструктура, логистиката и поврзаноста можат да им помогнат на фирмите да го прошират производството, да го зголемат извозот и да создадат квалитетни работни места, потенцираат од ИФЦ.