Дали треба да го плакнете конзервираниот грав: Овој одговор ќе го промени вашиот стил на готвење засекогаш

Конзервираниот грав е спас за многумина кога немаат многу време или инспирација за готвење – прифатлив, богат со протеини и влакна, подготвен за јадење за помалку од една минута

Но едно прашање ги дели готвачите на два табора: дали треба да се плакнат под вода пред употреба или не?

Одговорот, како што обично е случај, е двоен, но со неколку важни нијанси што вреди да се знаат.

Прво на сите, вреди да се запомни зошто гравот треба да биде редовен гостин на вашата трпеза. Гравот е богат со влакна, протеини, јаглехидрати, витамини од групата Б, железо, бакар, магнезиум, манган, цинк и фосфор, и е природно со малку масти и целосно без холестерол.

Научните студии недвосмислено ја поврзаа исхраната богата со мешунки со помал ризик од дебелина, дијабетес, висок крвен притисок, висок холестерол, срцеви заболувања и мозочен удар. Покрај тоа, студија на повеќе од 100 лица со дијабетес тип 2 покажа дека консумирањето на една чаша мешунки дневно во текот на три месеци значително ја намалува телесната тежина, обемот на половината, нивото на шеќер во крвта, холестеролот и крвниот притисок, без никакви лекови.

Преглед на 21 клиничка студија заклучи дека дневната консумирање на грав и мешунки води до губење на тежината дури и без свесно намалување на калориите: истражувачите го припишуваат ова на чувството на ситост што го обезбедува гравот благодарение на комбинацијата од влакна и протеини.

Гравот и мешунките исто така содржат антиоксиданси кои помагаат во заштитата на клетките од оштетување и го забавуваат процесот на стареење, а влакната имаат корисен ефект врз дигестивниот систем и дури можат да го намалат ризикот од рак на дебелото црево.

Што всушност се крие во таа течност?

Течноста во конзервата не е некој мистериозен конзерванс. Тоа е мешавина од вода, скроб од самите гравчиња и сол што се додава за вкус и текстура. Ова ја прави течноста да не е бистра, туку има погуста, малку лигава конзистенција – што е одбивно за многумина, но во никој случај не е штетна за вашето здравје.

Интересен детаљ: Во конзервираниот наут, истата течност има посебно име, аквафаба, и е исклучително популарна во веганското готвење како замена за белките од јајца.

Зошто има смисла да се плакне гравот?

Главната причина е солта. Регистрираниот диететичар Линдзи Малоун од Универзитетот „Кејс Вестерн Резерв“ објаснува дека плакнењето на конзервираниот грав ја намалува содржината на натриум до 40 проценти и може да ги намали јаглехидратите што предизвикуваат надуеност. Американската асоцијација за срце силно препорачува избор на конзервиран грав без додадена сол или со ниска содржина на натриум и исцедување и плакнење на гравот во цедалка за да се отстрани вишокот сол.

Не секое плакнење е подеднакво ефикасно: плакнењето 30 секунди го намалува натриумот за околу 20 проценти, 60 секунди за околу 27 проценти, додека потопувањето 30 минути по плакнењето го намалува натриумот за дури 45 проценти. Едноставното цедење без плакнење отстранува само околу 8 проценти од натриумот.

Кога не треба да го плакнете гравот?

Во јадења како чорби, чили или гулаш, скробната течност од конзервата може да ви биде сојузник: додава природна густина без потреба од брашно или млечни производи.

Едноставно правило: За ладни салати, салса, додатоци за начо и печива: задолжително исплакнете. За топли супи, чорби и сосови: слободно оставете ја течноста внатре.

Ако внимавате на внесувањето сол, побарајте конзерви со ознака „без додадена сол“: сè повеќе продавници ги нудат овие денови, а тие се достапни во варијанти на наут, црн грав и бел грав.