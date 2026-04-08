Дали е разоткриен Сатоши Накамото, креаторот на биткоинот? Њујорк тајмс го впери прстот кон Адам Бек

Една од најголемите мистерии на модерната финансиска и технолошка историја е повторно во фокусот. Според истрагата на новинарот Џон Кериру од The ​​New York Times, идентитетот на лицето зад псевдонимот Сатоши Накамото, создавачот на биткоинот, би можел да му припаѓа на британскиот компјутерски научник Адам Бек.

Истрагата, која траела повеќе од година и пол, вклучувала речиси 600 потенцијални кандидати, а заклучокот на новинарот се базира на низа технички, јазични и временски совпаѓања.

Технички врски: Од Hashcash до биткоин

Еден од клучните елементи на оваа теорија се однесува на поврзаноста на работата на Бек со самата основа на биткоинот.

Адам Бек е автор на системот Hashcash, кој користи алгоритам „доказ за работа“ – истиот концепт што ја формира основата на мрежата на биткоин.

Според наодите од истрагата, техничките сличности помеѓу Hashcash и оригиналниот биткоин код, како и стилот на програмирање, укажуваат на исклучително тесна врска.

Дополнително, лингвистичката анализа на комуникацијата на Сатоши Накамото и раните соработници покажува шеми кои речиси целосно одговараат на начинот на изразување на Бек, пренесува Финанца.ба.

Временски и контекстуални совпаѓања

Истрагата дополнително укажува на временската низа на настаните. Активностите на Сатоши Накамото на форумите и во е-пошта комуникацијата се совпаѓаат со периодите кога Бек бил активен или, во некои случаи, отсутен поради професионални обврски.

Во тоа време, Бек бил дел од заедницата Cypherpunks, која се залагала за дигитална приватност и децентрализирани системи – идеолошка рамка целосно компатибилна со филозофијата на биткоинот.

Според некои извори, дури и раната комуникација помеѓу Накамото и Бек можеби била намерно конструирана за да се создаде впечаток дека се две различни лица.

Недостасува клучен доказ

И покрај многуте совпаѓања, сè уште недостасува клучен доказ. Нема потврда преку употреба на приватни криптографски клучеви што недвосмислено би го поврзале Бек со идентитетот на Накамото.

Самиот Кареиру верува дека бројот на корелации го надминува случајноста, но признава дека нема „доказ што не остава простор за сомнеж“.

Реакција: Бек ги отфрла тврдењата

По објавувањето на истрагата, Адам Бек одговори преку Платформа X, јасно отфрлајќи ги тврдењата:

„Јас не сум Сатоши. Работев на слични идеи и ги споделувам истите вредности поврзани со криптографијата, приватноста и дигиталните средства.“

Тој додаде дека наводните докази се резултат на случајност и толкување, а не на вистинска врска.

Бек, исто така, нагласи дека тој лично не го познава Сатоши и дека анонимноста игра важна улога:

„Можеби е подобро ако идентитетот остане непознат, бидејќи му дава на биткоинот перцепција за неутрален, математички ограничен дигитален имот.“

Важноста на анонимноста

Биткоинот денес претставува основа на глобалниот пазар на криптовалути и децентрализираните финансии.

Анонимноста на неговиот творец дополнително придонесе за перцепцијата на биткоинот како независен систем, ослободен од влијанието на поединци или институции.

Откривањето на идентитетот може да има:психолошко влијание врз пазарот, регулаторни импликации, промена на перцепцијата за децентрализацијата.

Мистерија што можеби никогаш нема да се реши

И покрај новите индиции, прашањето за идентитетот на Сатоши Накамото останува отворено. Истрагата на „Њујорк тајмс“ ја дава најдеталната анализа досега, но не и конечниот одговор.

Можеби анонимноста е клучен дел од силата на биткоинот, бидејќи го отстранува поединецот од равенката и го остава системот да функционира сам.