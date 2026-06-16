ЦУК: До 18 часот евидентирани 14 пожари на отворено од кои активни се пет

16/06/2026 18:39
Фото: Б. Грданоски

 На територијата на државата денеска до 18:00 часот се евидентирани вкупно 14 пожари на отворен простор од кои пет се активни, два се ставени под контрола, а седум се целосно изгаснати.

Како што информира Центарот за упраување со кризи  (ЦУК), активни се пожарите во Општина Илинден – село Мршевци каде гори сува трева; Општина Босилово – село Секирник гори депонија; Општина Чашка – село Војница гори нискостеблеста деградирана шума и сува трева; Општина Кавадарци – село Шивец каде гори сува трева; и Општина Штип – село Долани.

Под контрола се ставени пожарите во Општина Демир Хисар – градска депонија; Општина Кратово – село Железница (депонија).

Целосно изгаснати се пожарите во: Општина Битола – кај Католичките гробишта (сува трева); Општина Прилеп – село Мало Коњари (сува трева); Општина Прилеп – кај Средното училиште „Орде Чопела“ (ѓубре); Општина Теарце – село Непроштено (нива); Општина Гостивар – село Бањица (сува трева); Општина Гостивар – место викано Јавор, населба Питарница (сува трева); и Општина Гостивар – населба Малеадри (сува трева).

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