Читањето и учењето нè обликуваат – улогата на наставниците останува клучна

Во време на интернет, дигитализација и вештачка интелигенција, кога до информација може да се стигне за неколку секунди, вистинското знаење сепак не се гради со еден клик. Тоа започнува со љубопитноста, со желбата да се истражува, да се разбере и да се поставуваат нови прашања. Токму во книгата започнува тој пат, тивок, но моќен простор во кој идеите се развиваат, приказните оживуваат, а читателот постепено го открива светот околу себе. Преку читањето се развива мислата, се збогатува речникот и се гради способноста јасно да ги изразиме сопствените идеи, вештини што остануваат темел на учењето во секоја фаза од животот.

Првиот вистински допир со светот на знаењето за многумина започнува токму преку книгата. Се сеќаваме на првите лектири, на страниците што полека ги откривавме и на ликовите што ни стануваа блиски како вистински пријатели. За многу генерации, меѓу првите книжевни искуства се „Зоки Поки“, „Касни порасни“, „Грдото пајче“, како и сказните од браќата Грим – приказни што ја будат детската фантазија, љубопитноста и радоста од читањето. Токму преку ваквите книги децата го прават својот прв чекор кон светот на знаењето и откриваат дека читањето може да биде вистинска авантура.

Во тој процес, наставниците имаат незаменлива улога. Тие не се само пренесувачи на знаење, туку водичи кои ги охрабруваат учениците да поставуваат прашања, да истражуваат и да размислуваат самостојно. Наставниците ја препознаваат и ја поттикнуваат детската љубопитност, претворајќи ја во љубов кон знаењето и учењето. Често токму тие стојат зад првата прочитана книга, првата добро напишана реченица или првата искра на интерес кон некоја тема.

Со текот на времето, читањето и учењето продолжуваат да нè обликуваат. Тие ни помагаат да ги прошириме хоризонтите, да развиеме критичко размислување и да изградиме способност јасно и уверливо да ги изразиме сопствените идеи. Дури и во време кога вештачката интелигенција и дигиталните алатки можат да понудат брзи одговори, вистинската вредност на знаењето останува во процесот на учење, во љубопитноста, во откривањето и во разбирањето на светот околу нас.

Токму затоа улогата на наставниците останува клучна – тие се оние што ја поттикнуваат љубопитноста, го насочуваат интересот кон знаењето и им помагаат на учениците да го откријат сопствениот пат на учење. Потсетувањето на оваа важна улога и на значењето на знаењето е и во фокусот на националната кампања „Магијата е во знаењето“, насочена кон подигање на јавната свест за суштинската вредност и незаменливата улога на наставниците во општеството.