Цените на нафтата паднаа под 96 долари

Цените на нафтата денес паднаа под 96 долари на меѓународните пазари, бидејќи инвеститорите беа уверени од сигналите за нова рунда преговори меѓу Иран и САД што би можеле да ја намалат покачената „температура“ во Ормускиот теснец.

На лондонскиот пазар, барелот се тргуваше за 3,67 долари за барел помалку попладне, што е намалување од вчерашното затворање од 95,69 долари. На американскиот пазар, беше за 5,89 долари поевтино и изнесуваше 93,19 долари.

На почетокот на неделата, пазарите беа вознемирени од најавата на САД за блокада на влезот во Ормускиот теснец.

Иран ја презеде контролата врз теснецот поради американско-израелскиот напад, забранувајќи го транзитот на бродови поврзани со САД, Израел и нивните сојузници.

Американскиот претседател Доналд Трамп неколку пати му постави рокови на Иран за отворање на теснецот, а во неделата најави поморска блокада на Ормуз, незадоволен од исходот од состанокот меѓу делегациите на САД и Иран во Исламабад.

Средбата започна во сабота наутро и траеше речиси цел ден, со посредство на пакистански претставници, а тема на дискусија беа условите за прекин на конфликтот, вклучително и транзитот низ Ормускиот теснец.

Во понеделник, американската морнарица објасни дека ќе воспостави блокада во Оманскиот Залив и Арапското Море, источно од Ормускиот теснец, и ќе ги запре сите бродови. Последователно беше одлучено дека ќе бидат блокирани само бродови со ирански пратки.

Техеран одговори дека блокадата на САД претставува „пиратство“, предупредувајќи дека доколку иранските пристаништа бидат загрозени, пристаништата во Персискиот Залив и Оманскиот Залив нема да бидат безбедни.

Во вторник, пазарните немири беа смирени со сигнали дека преговарачките тимови би можеле да се вратат во Исламабад уште оваа недела за да ги продолжат разговорите, според неименувани извори.

На Вашингтон и Техеран им е предложено повторно да ги испратат своите делегации, цитирајќи го изворот Ројтерс.

„Точниот датум не е одреден, а членовите на делегацијата ќе ги откажат сите други обврски од петок до недела“, изјави висок извор во иранските кругови.

Блокадата на САД стапи на сила во понеделник попладне, а воените бродови не интервенираа директно за да ги запрат бродовите оттогаш, забележува Ројтерс.

Во вторник, три танкери поврзани со Иран поминаа низ Ормуз, според податоците од бродските компании, но нивните дестинации и заминувања не беа ирански пристаништа.

Одделни пресметки на Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) покажуваат дека барел од кошничката за нафта на нејзините членки беше за 4,60 долари поскап во понеделник и изнесуваше 109,88 долари.