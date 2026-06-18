Цените на нафтата паднаа под 78 долари, но залихите се на најниско ниво од 1990 година

Цените на нафтата паднаа под 78 долари на меѓународните пазари денес, што одразува бран оптимизам кај трговците по потпишувањето на рамковниот документ за преговори меѓу САД и Иран, кој предвидува отворање на Ормускиот теснец и дозволи за извоз на иранска нафта.

На лондонскиот пазар, барелот се тргуваше попладне за 2,03 долари пониска цена за барел, што е намалување од вчерашното затворање од 77,52 долари. На американскиот пазар, беше за 2,16 долари поевтино, на 74,63 долари.

Расположението на пазарот беше обележано во четврток со потпишувањето на меморандум за разбирање меѓу САД и Иран, кој воспостави рамка за преговори за завршување на војната.

Американскиот претседател Доналд Трамп го потпиша документот на самитот на Г7 во Париз, а иранскиот претседател Масуд Пезешкијан во Техеран.

Според текстот на меморандумот објавен од иранската страна, САД веднаш ќе почнат да ја укинуваат поморската блокада на иранските пристаништа по потпишувањето, а Иран ќе ги следи потезите на САД со постепено отворање на Ормускиот теснец, преземајќи мерки за безбедно поминување на комерцијалните бродови.

Двете процедури, според одредбите на меморандумот, треба да бидат завршени во рок од 30 дена, што значи дека сообраќајот низ Ормускиот теснец треба да се нормализира околу средината на јули.

„Најмалку три“ ирански танкери за нафта поминаа низ водите што до неодамна беа блокирани од американската војска во понеделник вечерта без пречки, соопшти Иран Прес ТВ, цитирајќи информирани извори во бродските кругови.

Во четврток наутро, поморските податоци покажаа дека неколку бродови поминале низ теснецот, вклучувајќи три саудиски супертанкери со шест милиони барели нафта.

Меморандумот, според документ објавен од иранските медиуми, исто така предвидува американски дозволи за извоз на иранска нафта, петрохемиски производи и деривати, како и за поврзани услуги, вклучувајќи банкарски трансакции, осигурување и транспорт. Испораките на ирански енергетски производи моментално се под санкции на САД.

Иран извезуваше повеќе од три милиони барели дневно до војната, главно во Кина.

Најавената нормализација на транзитот преку Ормуз и враќањето на иранските барели ги ублажија стравувањата на пазарот дека темпото на намалување на залихите за пополнување на празнините во снабдувањето достигна загрижувачко ниво.

Комерцијалните залихи на нафта во САД се намалија за дури 8,3 милиони барели минатата недела, покажа редовниот извештај на Министерството за енергетика вчера, во кој се забележува дека на почетокот на летната сезона на возење тие биле шест проценти под петгодишниот просек за тој период од годината.

Меѓународната агенција за енергетика (ИЕА) пресмета дека стратешките резерви на членовите на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) се намалиле за 163 милиони барели од почетокот на војната и сега се на најниско ниво од декември 1990 година.

Доколку договорот Иран-САД за нормализирање на транзитот се оствари, извозот и производството во регионот на Персискиот Залив треба постепено да се опорават, меѓу другото, бидејќи иранската нафта повторно ќе влезе на светските пазари со полна сила по укинувањето на блокадата од САД, додадоа тие.

Се очекува глобалната побарувачка за нафта да ослабне оваа година, за 1,1 милион барели дневно, бидејќи намалената понуда од регионот на Персискиот Залив значително ги зголеми цените, предупреди агенцијата.

Одделни пресметки на Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) покажуваат дека барел од кошничката нафта на нејзините членки поевтинил за 69 центи во среда, на 83,74 долари.