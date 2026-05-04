Цените на нафтата паднаа откако Трамп најави акција во Ормуз

Цените на суровата нафта паднаа утрово пред отворањето на европските пазари, откако американскиот претседател Доналд Трамп објави дека Вашингтон ќе им помогне на бродовите да го напуштат Ормускиот теснец, план што Иран го отфрли.

Барел американска референтна нафта (WTI) падна за 0,28 проценти на 101,65 долари, додека цената на Брент, меѓународниот референтен, падна за мали 0,06 проценти на 108,10 долари, објави Euronews.

Сега многу работи зависат од напредокот кон завршување на војната со Иран и деблокирање на клучниот премин низ Ормускиот теснец.

„Пазарот на нафта останува критичен, со стотици танкери, носачи на големо и товарни бродови кои сè уште се блокирани низ Заливот. Тие се заглавени бидејќи ограничувањата за складирање ги принудуваат производителите да го прекинат производството едноставно затоа што нема повеќе простор за складирање“, рече Стивен Инес од SPI Asset Management.

Трамп рече дека операцијата, која ја нарече „Проект слобода“, ќе започне во понеделник наутро на Блискиот Исток. Централната команда на САД соопшти дека во операцијата ќе учествуваат уништувачи со водени ракети, повеќе од 100 авиони и 15.000 војници, но Пентагон сè уште не одговорил на прашањата за деталите за нивното распоредување.

Во азиското тргување, индексот Ханг Сенг во Хонг Конг порасна за 1,4 проценти на 26.135,47. Пазарите во континентална Кина и Јапонија беа затворени поради празникот „Златна недела“. Во Австралија, S&P/ASX 200 падна за 0,3 проценти на 8.704,70. Силното купување на технолошки акции го зголеми јужнокорејскиот Kospi за 3,8 проценти, додека тајванскиот Taiex скокна за 4,2 проценти.

На Волстрит, S&P 500 порасна за 0,3 проценти на нов рекорден максимум од 7.230,12 во петокот, со што се заокружи петтата недела по ред со добивки.

Индустрискиот индекс Dow Jones падна за 0,3 проценти на 49.499,27, додека Nasdaq Composite додаде 0,9 проценти и затвори на рекордни 25.114,44. Добивките беа предводени од Apple, чии акции скокнаа за 3,3 проценти откако објавија подобри од очекуваните заработки. Поради својата големина, растот на Apple е најсилната сила што го движи S&P 500.

На долг рок, цените на акциите ги следат корпоративните профити, а американските компании ги надминуваат очекувањата во првите три месеци од 2026 година, дури и со војната во Иран и високите цени на нафтата што ја намалуваат довербата на американските домаќинства. Нешто повеќе од една четвртина од компаниите во S&P 500 веќе објавија резултати, а 84 проценти од нив ги надминаа проценките на аналитичарите, според FactSet. Индексот е на добар пат да објави раст на заработката од околу 15 проценти во однос на пред една година.

Главната неизвесност за глобалната економија останува движењето на цените на нафтата поради војната во Иран. Цените пораснаа минатата недела поради загриженоста дека војната би можела да го држи Ормутскиот теснец затворен долго време, заробувајќи ги танкерите во Персискиот Залив. Пред војната, суровата нафта Брент се тргуваше малку над 70 долари за барел.

Растечките цени им помогнаа на две од најголемите американски нафтени компании да пријават подобри од очекуваните заработки, но нивните акции сепак паднаа. Ексон Мобил падна за 1 процент, а Шеврон за 1,4 проценти, бидејќи цените на нафтата се повлекоа во петокот, а двете компании објавија пад на нето-приходот во однос на пред една година.

На другите пазари во понеделник наутро, доларот се искачи на 157,18 јапонски јени од 156,80 јени. Еврото падна на 1,1724 долари од 1,1746 долари.