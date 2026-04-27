Цената на суровата нафта од типот Брент достигна 106 долари откако запреа мировните преговори со Иран

Цените на нафтата пораснаа во понеделник откако плановите за втора рунда мировни преговори меѓу САД и Иран повторно пропаднаа.

Иранската револуционерна гарда, наводно, се качила на два товарни брода во близина на Ормускиот теснец, бидејќи тензиите на стратешката морска рута остануваат високи.

Меѓународната референтна цена на суровата нафта од типот Брент порасна за повеќе од 1% на 106,56 долари за барел до 00,44 часот по источно време. Американската сурова нафта, исто така, додаде 0,9% на 95,25 долари.

Претседателот Доналд Трамп во саботата ги откажа плановите за испраќање на американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер во Исламабад, Пакистан, на разговори со Иран.

„Премногу време поминато на патување, премногу работа! Плус, има огромни внатрешни борби и конфузија во нивното „раководство“, напиша Трамп во објава на Truth Social.

„Никој не знае кој е надлежен, вклучително и нив“, рече претседателот. „Исто така, ние ги имаме сите карти; тие немаат никакви! Ако сакаат да разговараат, сè што треба да направат е да се јават!!!“

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, отпатува во Исламабад за време на викендот, но се сретна само со пакистански претставници пред да замине.

„Не е планирана средба меѓу Иран и САД“, изјави портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Бакаеи, во објава на социјалните мрежи доцна во петокот.