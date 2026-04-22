Цената на нафтата надмина 101 долар

Цените на нафтата денес надминаа 101 долар, со продолжената американска поморска блокада на Иран и иранското пресретнување на бродови во Ормуз, што донесе доминација на проценките дека енергетските производи од регионот на Персискиот Залив нема да се вратат на светските пазари во краток рок.

На лондонскиот пазар, барелот се тргуваше попладне по цена повисока за 2,87 долари отколку на вчерашното затворање на тргувањето, односно на 101,35 долари. На американскиот пазар, беше поскап за 3,46 долари и чинеше 93,13 долари.

Пазарите денес реагираа само млако на американското продолжување на примирјето со Иран. Претседателот Доналд Трамп не стави временско ограничување за прекин на непријателствата, но ја одржа поморската блокада на иранските пристаништа.

Поради нападот меѓу САД и Израел, Иран ја презеде контролата врз теснецот, забранувајќи го транзитот на бродови поврзани со САД, Израел и нивните сојузници.

По неуспешната прва рунда преговори во Исламабад, САД воведоа поморска блокада на иранските пристаништа во Оманскиот Залив и Арапското Море, предупредувајќи го Техеран дека го крши прекинот на огнот.

Во ноќта од недела кон понеделник, американската војска го нападна иранскиот контејнерски брод „Тоуска“ во Оманскиот Залив. Иран одговори во среда со запленување на два брода во Хормуз. Револуционерната гарда ги запре поради кршење на поморските прописи и ги испрати до иранскиот брег.

Попладнето, американскиот министер за финансии Скот Бесент објави дека ги суспендирал санкциите врз руската и иранската нафта, повторно за 30 дена, на барање, како што рече, на земјите кои се најмногу изложени на ризик од недостиг на нафта поради затворениот Ормузски теснец.

Суспендирањето на санкциите го побараа финансиските лидери од десетина земји на пролетните состаноци на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и Светската банка минатата недела, изјави Бесент пред поткомитетот за буџет на американскиот Сенат.

Само минатата недела, американскиот секретар за финансии изјави дека нема намера повторно да ги суспендира санкциите врз руската и иранската нафта. САД веќе ги суспендираа санкциите врз руската и иранската нафта врз танкерите за еден месец во март, објаснувајќи дека сакаат да обезбедат снабдување во услови на прекини од регионот на Персискиот Залив.

Одделните пресметки на Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) покажуваат дека барел од кошничката нафта на нејзините членки поевтинил за 1,43 долари во вторник, чинејќи 96,31 долари.