Цената на горивото експлодираше во Америка, се размислува за укинување на даноците

Министерот за енергетика на САД, Крис Рајт, вчера изјави дека администрацијата на Доналд Трамп може да размисли за привремено укинување на федералниот данок на гориво. Како што објави Си-Ен-Ен, Рајт истакна дека Белата куќа поддржува „скоро сите мерки“ што се обидуваат да ги намалат цените на бензинските пумпи.

„Да, оваа администрација ги разгледува сите потези што можат да ги намалат цените на бензинските пумпи и да им ги олеснат работите на Американците“, рече Рајт во емисијата „Meet the Press“ на Ен-Би-Си, кога беше прашан дали владата би поддржала суспензија на даноците за да им се даде барем малку олеснување на граѓаните.

Рајт тврди дека администрацијата не седела настрана додека цените растат неконтролирано. Според него, веќе се преземени следните чекори:

Стратешките резерви на нафта се искористени за зголемување на понудата на пазарот

Прописите на Агенцијата за заштита на животната средина (EPA) во врска со летните мешавини на бензин се прилагодени

До рафинериите е испратено формално барање за скратување на редовните работи за одржување на објектите за да се обезбеди непречено производство на гориво.

Сепак, министерот одби да шпекулира точно кога би можел да се случи позначаен пад на цените, и покрај фактот дека се приближува летната сезона на патувања, кога потрошувачката традиционално се зголемува.

Како главен предуслов за стабилизирање на пазарот, Рајт ја наведе ситуацијата во Персискиот Залив. „Не можам да давам прогнози, но можам да го кажам следново: во моментот кога сообраќајот низ Ормутскиот теснец ќе се ослободи, цените на енергијата ќе паднат“, рече министерот за енергетика.

Интересно е што Рајт даде прилично песимистичка проценка за Си-Ен-Ен минатиот месец, велејќи дека Американците веројатно нема да видат цени на горивото под 3 долари за галон до 2027 година, дури и ако теснецот се отвори порано. Оваа изјава предизвика остра реакција од Доналд Трамп, кој следниот ден во интервју за The Hill рече дека проценката на Рајт е „целосно погрешна“.

Додека министерот се држи до претпазливи прогнози поврзани со логистиката и геополитиката, претседателот Трамп продолжува да инсистира дека цените ќе паднат многу побрзо штом ќе се постигне каков било договор со Техеран.

За потсетување, Иран практично го затвори Ормутскиот теснец, клучен морски пат за глобалниот пазар на нафта, по израелско-американските напади на крајот на февруари оваа година.