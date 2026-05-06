Царинска управа приведе три лица, меѓу кои и сопственичка на салон за убавина за шверцување медицински препарати

Секторот за контрола и истраги лиши од слобода три лица, меѓу кои и сопственичка на салон за убавина, осомничени за шверцување медицински препарати штетни за здравјето на граѓаните. Извршен е и претрес во салон за убавина, каде што се пронајдени шверцувани непроверени дермални филери и други медицински производи што се користат за убавина, но и за редуцирање маснотии, кои сопственичката на салонот ги користела кај клиенти – соопшти Царинската управа.

Криминалната шема била разоткриена на влез во државата на граничниот премин Табановце, каде што била извршена детална контрола на комбе, при што се пронајдени вкупно 535 вијали со средство за слабеење и 7.400 етикети со натпис TIRZ 2,5 мг и TIRZ 5 мг скриени во чаршави за постелнина. Возилото, под постојан надзор на мобилен царински тим, го продолжило патот до местото на кое било договорено преземање на пратката од страна на сопственичката на салонот.

– Во моментот на исплатата инспектори од Одделението за истраги ја лишија од слобода, а по налог на јавен обвинител е извршен претрес на салонот, каде што се пронајдени и други шверцувани медицински препарати – дермални филери, препарати за разградување дермални филери, производи што се користат за редуцирање маснотии, за контурирање лице, за отстранување брчки и производи за подмладување. За пронајдените производи не била обезбедена документација за нивната безбедност, исправност и законит увоз, а според сомненијата, ги рекламирала и ги употребувала кај клиенти, информираат од Управата.

Против осомничените е поднесена кривична пријава до надлежното јавно обвинителство за сторено кривично дело шверцување и производство и пуштање во промет штетни средства за лекување.

Царинската управа, велат од таму, и натаму ќе продолжи со активности со цел заштита на здравјето на граѓаните, при што апелираме дека сите оние што работат спротивно на законот ќе бидат најстрого санкционирани.