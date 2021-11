Бугарија: Фалсификатор ставил фотографија на Сталоне на лажен пасош за да ги воодушеви клиентите

Бугарските власти соопштија дека разбиле криминален синџир, кој печател фалсификувани пари и документи со висок квалитет.

Меѓу документите се наоѓал и лажен пасош со фотографија од глумецот Силвестер Сталоне, кој требало да ги воодушеви потенцијалните клиенти.

Обвинети се четворица бугарски државјани дека припаѓале на организирана криминална група, која изготвувала и продавала лажни бугарски документи, евра и американски долари.

Бугарските власти извршиле претрес на 30 локации во заедничка операција со Агенцијата на ЕУ за полициска соработка (Европол) и тајната служба на САД, наведуваат обвинители.

Шест лица се уапсени откако е пронајдена незаконска опрема за печатење на пари и изработка на документи, како и големо количество на лажни банкноти од 50 евра и 100 долари.

Bulgaria busts counterfeit gang that used fake passport of U.S. actor as sample https://t.co/W6pYP2zUje pic.twitter.com/joVIJ7JPSa

— Reuters (@Reuters) January 29, 2021