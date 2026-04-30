Детектирана 70 пати повисока радијација во Софија

Бугарија е во шок по откритието на радиоактивна контаминација во главниот град Софија. Министерот за енергетика, Трајчо Трајков, нареди итни мерки откако на поранешна локација за складирање изотопи во населбата Малинова Долина биле измерени нивоа на зрачење кои се меѓу 10 и 70 пати повисоки од нормалното.

Мерењата се направени директно над земјата, а резултатите предизвикаа сериозна загриженост кај властите. Министерот веднаш издаде предупредување до граѓаните строго да ги почитуваат забраните за движење во оградената зона, нагласувајќи дека државата мора да реагира решително за да го обезбеди теренот.

„Ова е проблем што трае со години и не смее да остане нерешен, особено во станбен дел од градот,“ изјави Трајков, додавајќи дека ќе се преземат сите неопходни мерки за санација и контрола на ризикот.

Иако нивоата на радијација се алармантни, експертите уверуваат дека нема непосредна опасност за поширокото население, доколку се избегнува забранетата област.

Локалните медиуми пренесуваат дека жителите на Софија се вознемирени, а многумина бараат одговори за тоа како ваквата ситуација останала незабележана толку долго.

Овој случај повторно го отвора прашањето за безбедноста на старите индустриски локации и потребата од постојан мониторинг на радиоактивните материи во урбаните средини.