Сараево: Дојава за поставена бомба во училиште, извршен е увид без евакуација на учениците и персоналот

Основното училиште „Ковачиќи“ во Сараево доби дојава за бомба, што е продолжение на сценарио кое се случува веќе неколку дена во бројни јавни институции.

Како што ни беше кажано од МУП на Сараевскиот кантон, протоколот се почитува, а контрасаботажната инспекција е извршена без евакуација.

Да напоменеме дека слично известување пристигна синоќа во трговскиот центар Алта, додека претходните денови пристигнаа во основни и средни училишта, болници и аеродроми во неколку области низ Босна и Херцеговина.

Доколку се покаже дека дојавата била лажна, ова кривично дело треба да се квалификува како „лажно пријавување“.