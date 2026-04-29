Демонтирани лажни кол-центри во Албанија, жртвите оштетени за најмалку 50 милиони евра

Се верува дека криминалната мрежа, за која се вели дека управува со неколку кол-центри во Албанија, предизвикала значителна финансиска штета, во вкупна вредност од најмалку 50 милиони евра.

Кол-центрите биле професионално основани и организирани, потсетувајќи на легитимни деловни структури со јасна поделба на улогите и хиерархиско управување.

Жртвите се привлечени од навидум легитимни онлајн инвестициски платформи преку измамнички реклами на социјалните медиуми или веб-пребарувања, привлечени од ветувањето за профитабилни инвестиции.

По првичното регистрирање кај овие лажни онлајн брокери, на жртвите им биле доделени „агенти за задржување“ кои се претставувале како инвестициски советници или брокери.

Овие агенти ги управувале сметките на жртвите подолг временски период, честопати користејќи софтвер за далечински пристап за да добијат целосна контрола врз електронските уреди на жртвите.

Измамниците се преправаа дека се професионалци и вршеа психолошки притисок за да ги убедат жртвите да направат дополнителни инвестиции, лажно тврдејќи дека тоа ќе биде профитабилно.

Всушност, средствата никогаш не беа инвестирани, туку наместо тоа беа насочени кон сложена меѓународна шема за перење пари, само за да завршат во рацете на криминална организација.

Операторите беа организирани во тимови од шест до осум лица, секој специјализиран за специфичен јазик за да ги таргетира своите национални пазари. Опфатените јазици вклучуваа германски, англиски, италијански, грчки и шпански.

Како што е вообичаено кај инвестициските измами, јазичните вештини беа користени за создавање и градење доверба.

Осомничените се потпираа на овој елемент за да ги измамат своите жртви, презентирајќи им лажни инвестициски можности и убедувајќи ги да префрлат значителни суми пари.

Размерот и професионализмот на криминалната мрежа беа очигледни во нејзината структура, која вклучуваше до 450 вработени во различни оддели, вклучувајќи оддел за стекнување клиенти, управуван од „агенти за конверзија“ и оддел за услуги на клиентите, управуван од „агенти за задржување“.

Дополнително, мрежата имаше наменски тимови за управување, финансии, ИТ, човечки ресурси и разни активности од заднина.

Раководителите на тимовите ги надгледуваа дневните активности на своите тимови, додека менаџер во секој кол-центар ги координираше и управуваше со раководителите на тимовите и целокупните операции.

Операторите добиваа месечна плата од приближно 800 евра, со прогресивна провизија по успешен договор, делумно платена во готово, а делумно преку банкарски трансфер.

Како резултат на овие измамнички шеми, жртвите префрлија значителни суми пари, проценети на повеќе од 50 милиони евра.

Сторителите, исто така, повторно контактирале со жртвите кои веќе претрпеле загуби преку измамнички платформи, нудејќи услуги за враќање на нивните средства.

На заинтересираните лица им е наложено да отворат сметки на криптовалутните платформи и да направат почетен депозит од 500 евра.

Операторите, користејќи кориснички имиња и дејствувајќи под псевдоними, ги убедиле жртвите да го извршат овој почетен уплат во обид повторно да ги измамат.

Истрагата првично ја покренаа австриските власти поради големиот број жртви идентификувани во Виена околу јуни 2023 година. Во април 2024 година, австриските власти, преку Европол, им се обратија на албанските власти со барање за информации во врска со IP адреса за која се сомнева дека ја користат сторителите, а која се наоѓала на територијата на Република Албанија.

По ова барање, албанските власти започнаа кривична истрага.

Со поддршка на Евроџаст, беше започната заедничка истрага што доведе до координиран ден на акција на 17 април 2026 година.

Спроведените рации резултираа со апсење на десет лица во Тирана, претреси на три кол-центри и девет приватни куќи.

За време на операцијата, конфискувани се 891.735 евра во готово, 443 компјутери, 238 мобилни телефони, шест лаптопи, како и разни носачи на податоци и медиуми за складирање.

Жртвите на оваа измама беа лоцирани низ цела Европа и светот, вклучувајќи ги Италија, Германија, Грција, Шпанија, Канада и Обединетото Кралство. Се очекува дека целосното демонтирање на ИТ инфраструктурата и тековната анализа на запленетите податоци ќе обезбедат дополнителен увид во работењето на криминалната мрежа.