Опозициската коалиција во Бугарија ПП-ДБ се подели на две групи

Центристичката коалиција во Бугарија „Продолжуваме со промената и Демократска Бугарија“ ќе регистрираат две парламентарни групи во новото собрание. Барањето за ова го поднесе ПП, а партиите на ДБ ја опишаа одлуката на своите колеги како „сериозна политичка грешка“.

„Она што стана јасно е дека очигледно ќе бидат регистрирани две парламентарни групи. Она што им го предложивме на нашите колеги и тие рекоа дека ќе разговараат е парламентарен сојуз за заеднички акции. Другата работа што ја потврдивме е дека заедно се кандидираме на претседателските избори“, изјави претседателот на ПП, Асен Василев, по состанокот меѓу пратениците на ПП и ДБ.

Според „Медијапул“, на состанокот на пратениците на ПП-ДБ немало гласање, а барањето го презентирал Асен Василев. Василев го напушти состанокот заедно со пратениците на Народната партија и не даде заедничка изјава со лидерите на ДБ. Тој им соопшти на медиумите дека двете формации продолжуваат „апсолутно заедно со парламентарна сојуз“, што, сепак, е на ниво на предлог. Според него, „единствената разлика е што на табелата ќе бидат две парламентарни групи“.

Тројцата лидери на ДБ излегоа заедно и објавија дека нивните формации се против поделбата.

„Пред форумот се изјаснив дека поделбата на пратеничката група е сериозна политичка грешка што создава ризици за развојот на Бугарија. И заедно со моите колеги од Да, Бугарија бевме за зачувување на единството“, изјави подоцна лидерот на ДСБ, Атанас Атанасов.

„Сакам да им се обратам на нашите гласачи: вложивме максимални напори да го зачуваме единството на пратеничката група. Демократска Бугарија ќе продолжи да биде гарант за модернизацијата на земјата и нејзиниот европски пат“, рече копретседателот на „Да, Бугарија“ Божидар Божанов.

Претходно, на прашањето дали НП-ДБ не ги излажа гласачите со тоа што се појавија заедно на изборите, сега кога се делат, Асен Василев рече:

„Не мислам така, гласачите беа целосно свесни за тоа како гласаат двете партии. Можете да видите колку од нив гласаат со преференции во секој случај.“

„Во моментов, има луѓе кои стојат подалеку надесно и не гласаат за општата формација затоа што мислат дека Продолжуваме со промената и политиките што ги предлагаме се премногу левичарски. Ние мислиме дека се центристички, но некои луѓе се незадоволни и видовте дека се појавија нови, иако мали, партии во десничарскиот спектар. Некои наши колеги мислат дека Демократска Бугарија е премногу десничарска. Знаете дека и во Европа сме во две различни семејства“, ја објасни одлуката Василев.