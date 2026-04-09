Бројот на банкроти во Германија на највисоко ниво во последите 20 години

Речиси 4.600 компании во Германија прогласија банкрот во првите три месеци од оваа година, најмногу во изминатите повеќе од 20 години, објави денес Институтот за економски истражувања од Хале (IWH).

Во периодот од јануари до март, 4.573 компании прогласија банкрот, најмногу од третиот квартал од 2005 година, кога беа регистрирани 4.771 банкроти, според официјалните податоци.

Бројките на почетокот на оваа година се повисоки отколку во времето на финансиската криза во 2009 година, нагласува IWH.

Бројот на банкроти скокна за 71 процент во март во споредба со просекот за истиот месец во периодот од 2016 до 2019 година, односно пред пандемијата на ковид, според извештајот.

Во градежниот и малопродажниот сектор, тој достигна највисоко ниво откако се собрани податоците, забележува институтот.

Поголемиот број банкроти во март погоди помалку работници отколку во февруари и во истиот период минатата година, објави институтот, бидејќи банкротот беше објавен претежно од помали компании.

Во вториот квартал, бројот на банкроти треба да остане на високо ниво, забележува раководителот на истражувањето за банкрот во IWH Штефен Милер, бидејќи клучните индикатори не инспирираат оптимизам.

„Можно е многу високите бројки од март да се повторат“, рече тој.

Во целата 2025 година, бројот на банкроти достигна, според IWH, највисоко ниво од 2005 година.