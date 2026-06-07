„Бритиш ервејс“ објави ново зголемување на цените на билетите ако трошоците за гориво останат високи

Извршниот директор на „Бритиш ервејс“, Шон Дојл, предупреди во Рио де Жанеиро дека цените на авионските билети би можеле дополнително да се зголемат ако продолжат високите трошоци за гориво.

Зборувајќи на маргините на годишниот состанок на Меѓународното здружение за воздушен транспорт, Дојл рече дека авиокомпаниите не можат да избегнат префрлање на поскапо гориво на патниците.

„Нема бегање од фактот дека ако горивото поскапи, цените на билетите мора да се зголемат“, рече шефот на „Бритиш ервејс“.

Цените на млазното гориво се дуплираа од почетокот на војната со Иран во февруари, додека Ормутскиот теснец останува затворен и покрај преговорите за прекин на огнот. Овој премин сочинува околу 40 проценти од европското млазно гориво, па затоа прекините претставуваат дополнителен товар за авиокомпаниите.

„Бритиш ервејс“ веќе предупреди минатиот месец за зголемување на цените на билетите, особено во бизнис класата, а Дојл сега вели дека зголемувањата би можеле да бидат уште поизразени ако трошоците продолжат. Компанијата очекува поголеми зголемувања на летовите на долги релации отколку на летовите на кратки релации, бидејќи пазарот на кратки релации е поконкурентен.

Зборувајќи за побарувачката, Дојл рече дека деловните и премиум патниците се чувствуваат поудобно со повисоки цени.

„Кога целта на патувањето на луѓето е бизнис и склучување зделки, тие зголемувања на цените се некако секундарни во однос на причината поради која патуваат“, рече Дојл.

Дојл, исто така, ги повика властите во Велика Британија да ги намалат туристичките даноци, предупредувајќи дека земјата заостанува зад конкурентите како што се Франција и Шпанија. Тој, исто така, изјави дека целта од 50 милиони туристи годишно би била тешко да се постигне без поприфатлива понуда за патниците.