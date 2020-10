Бред Пит го слави Џо Бајден како „претседател на сите Американци“ во новата реклама

САД– Додека холивудските sвезди продолжуваат да се собираат за поддршка на Џо Бајден за претседателската трка во ноември, Бред Пит го позајмува својот глас на последната реклама за кампањата на поранешниот потпретседател.

Ѕвездата на „ The Once Upon A Time in Hollywood “ раскажа нова реклама што што се емитуваше за време на World Series game во саботата. Рекламата, која премиерно беше прикажана за време на натпреварот меѓу Лос Анџелес Доџерс – Тампа Беј Рејс, започнува со видео- монтажа на Бајден која ги воодушевува и споделува смеа со низа приврзаници ширум Америка.

„Америка е место за сите – оние што ја избраа оваа област, оние кои се бореа за неа – некои републиканци, некои демократи и повеќето, некаде помеѓу нив“, вели оскаровецот во клипот за средбата на Бајден со приврзаниците од сите возрасти и потекло.

За време на краткото рекламирање, актерот вели дека сите Американци, без оглед на нивните политички ставови, го бараат истото. Тие сакаат лидер да ги разбира нивните надежи, соништа, болка и многу повеќе, рецитира Пит. Тој продолжува велејќи дека Американците се надеваат на претседател кој ќе биде искрен, почитуван и ќе работи напорно за да ја направи нацијата подобра за сите семејства.

„Да работиме исто толку напорно за луѓето што гласаа за него, како и оние кои не гласаа за него. Да бидам претседател за сите Американци “, продолжува Пит додека снимката од поранешниот VP состанок со граѓаните се префрла на онаа на Бајден и неговата сопруга д-р Џил Бајден, кои се појавуваат на сцената украсена со американско знаме.

Пит им се придружува на голем број холивудски актери и актерки кои биле вклучени во видеа и настани во кампањата за кандидатурата на поранешниот потпретседател за претседател. Голем број на јужноазиски таленти, вклучувајќи ги Минди Калинг и Кумаил Нанџиани, се собраа за за кампањата на Бајден, а актерот Семјуел Л. Џексон ги повика црните гласачи да го дадат својот глас за поранешниот сенатор од Делавер.