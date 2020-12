Божикниот хит на Мараја Кери ѝ носи заработка од милион долари годишно

САД– Еден од најпопуларните божикни хитови, All I Want For Christmas Is You, е снимен во 1994 година, а американската пејачка Мараја Кери (50) со изведбата на овој хит се најде на врвот на музичките топ-листи. Сето тоа се повторува секоја година за Божик.

Без оглед на фактот дека песната е објавена пред 24 години, All I Want For Christmas Is You сè уште се емитува на радиостаниците.

Американската пејачка секоја година на својот најголем божикен хит заработува голема сума пари, а само оваа година All I Want For Christmas Is You ѝ донесе милион

долари.

Иако пред тоа објави три албуми, за својата популарност Мараја може да му се заблагодари токму на овој хит, кој го направи во соработка со музичкиот продуцент Валтер Афанасиеф (60). Преземен од петкратниот албум на „Среќен Божиќ“, добитникот на Греми, сеприсутната химна за празници продаде 16 милиони примероци ширум светот од 1994 година.

Аll I Want For Christmas Is You е само една од многуте божикни песни кои се најдоа на албумот на тогаш 23-годишната пејачка. Божикниот албум Merry Christmas го снимила откако ја наговорил нејзиниот сопруг Томи Мотола (69) со кого била во брак пет години. Независно од тоа што заработката од продажбата на албумот на американската пејачка била заедничка, брачните проблеми превладале, и двојката во 1998 година одлучи да се разведе.

Кралицата на Божик Мараја Кери сега е најголема поп-ѕвезда меѓу пејачките на сите времиња, според Билборд.

Во чест на нивната 125-годишнина, магазинот лани го објави својот официјален пласман во на 125 најголеми музички изведувачи на сите времиња, засновани на наслови од табелата на песни „Билборд Хот 100“, како и на табелата со албуми „Билборд 200“.

Битлси се на врвот на листата, а потоа следат „Ролинг Стоунс“ и Елтон Џон. Мараја Кери се наоѓа на четвртото место, со што стана највисоко рангирана женски изведувач, а потоа следува Мадона на петто место.

Останатите од првите 10 се Барбара Стрејсенд под бројот шест, а потоа следат Мајкл Џексон, Тејлор Свифт, Стиви Вондер и Чикаго.